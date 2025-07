La soltera no se esperaba para nada que su cita tuviese una modificación corporal pero despierta en ella gran curiosidad

Judith es una enfermera de 27 años a la que le suelen reconocer por su carácter y cuya personalidad destaca por su sinceridad. Su trabajo es una de sus grandes pasiones pues le aporta mucha felicidad y satisfacción a pesar de que, en numerosas ocasiones, se va a casa llorando porque es un trabajo muy humano en el que “te calan mucho en la piel las historias”.

En el amor considera que es una mujer romántica e intensa, pero sus amigos le definen más bien como una “chica Disney” por una razón: “Busco una historia de amor como un cuento”. Y es que, “un chico cuando te acaba de conocer te dice ‘Quiero a alguien que esté por mí’ o ‘Quiero un amor de verdad’, pero luego lo demuestras y se asustan. ‘No, no, no… todo va demasiado rápido’ y se asustan”.

Su cita es Óscar, un técnico de farmacia de 28 años que se considera una persona bastante tímida al principio, aunque luego se transforma cuando coge confianza como ocurre con sus amigos. Físicamente, cuando ha entrado por la puerta del restaurante de ‘First Dates’, a la soltera le ha gustado lo que veía por lo que puede asegurar que la primera impresión ha sido buena. Que ambos se dediquen al mundo de la salud es otro de los puntos que Judith apunta a su favor pues así podrán compartir sus experiencias en el trato con personas.

Carlos Sobera, en un momento dado, interrumpe su conversación de repente para llevárselos a la mesa donde tendrá lugar su cita y se conocerán más a fondo: ¿les gustará lo que ven, literalmente?

El soltero muestra abiertamente su modificación corporal

Mientras los solteros hablan del nivel de importancia que tiene el físico de una persona a la hora de conocerla en el plano romántico, Judith se aventura a preguntarle cuál es su prototipo pues se ha fijado en que él es una persona que lleva tatuajes hasta en la palma de las manos. Esto le hace pensar que no es su tipo porque, realmente, ella es todo lo contrario estéticamente.

En lo que ella no se había fijado es en un detalle: "También tengo modificaciones corporales". Una información que pilla por sorpresa a la soltera, quien le pregunta en qué lugar. "Tengo la lengua bífida. Me he cortado la lengua hace año y medio", le confiesa su cita. Esto es algo que despierta mucha curiosidad en Judith: "A la hora de besar, ¿es incómodo?". Algunas de las chicas con las que ha estado Óscar opinan que está muy bien, mientras que otras están en desacuerdo. "Si no te pones de acuerdo con una lengua, imagínate con dos", bromea la soltera.