Eugenia es una educadora y psicóloga infantil de 47 años nacida en Rusia, país en el que “hay una situación muy dura” y en el que era “súper, súper complicado sobrevivir, no de vivir”. Por esta razón, la primera que cogió sus maletas y se mudó a España fue su madre y, un año después, la que tomó la iniciativa de abandonar sus raíces para probar suerte en otro lugar ha sido ella.

En el amor, estuvo casada 18 años con un hombre al que conoció en Madrid y que actualmente considera su mejor amigo. De hecho, desde que se divorciaron hace medio año, todavía conviven juntos en el mismo piso. Sin embargo, quiere dejar claro que su relación estuvo finiquitada muchos años antes. Actualmente, busca en ‘First Dates’ una persona leal y sincera, básicamente, una persona en la que confiar y viceversa porque ella está dispuesta a dar todo de sí si encuentra alguien de plena confianza.

Su cita es Víctor, un militar de 52 años que empezó su carrera en el ejército de tierra con tan solo 14 años. Un hombre “guapo” para Eugenia, señala, gracias a que es “esbelto” y va “con la espalda recta”. Al pedirse una cerveza sin alcohol, la soltera le pregunta si no bebe y su respuesta anota un punto a favor al soltero: “Tiene moto”, afirma con una sonrisa en su boca. Víctor también se siente atraído por su cita, quien considera que es muy joven para él. Para el soltero es la primera vez que habla con una mujer rusa, algo que llama su curiosidad. De repente, Carlos Sobera les interrumpe para llevarles a la mesa donde continuarán conociéndose y donde se sincerarán sobre sus pasados amorosos.

El motivo "traumático" de su divorcio

Víctor estuvo casado con una mujer con la que ha tenido a dos mellizas que, a día de hoy, tienen 21 años. Sin embargo, la cosa no acabó muy bien pues ya no tienen ningún tipo de relación. "Fue una cosa bastante traumática y de la noche a la mañana", señala.

Resulta que fue su exmujer quien tomó la decisión de separarse de él y, recordando el motivo, le entra una risa nerviosa: "Me río porque el chico que me la presentó en su momento, compañero mío, luego se liaron". No obstante, quiere dejar claro a su cita que eso "pasó hace mucho" y está más que olvidado.

Para Víctor, a su edad la fidelidad es primordial. "Si no existe, sigue como estás. Quien quiera ir de discotecas o ligar en el Tinder que lo haga pero que no busque pareja porque lo único que puede hacer es lastimar a esa persona", afirma en su momento a solas con la cámara.