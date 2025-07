First Dates 28 JUL 2025 - 22:45h.

Carlos admite que le cuesta comer con la boca cerrada: “Se me cae la comida de la boca, parezco un garrulo”

Un soltero alucina con Teresita, la creadora del ‘electro dance sensual’, en ‘First Dates’: “No la he visto en mi vida, es una friki total”

Alba, 19 años, llegaba a ‘First Dates’ con las ideas muy claras de lo que busca en el amor, aunque, en general, se define como una chica “indecisa”: “Me gustaría conocer a alguien y enamorarme, tener una relación que, aunque esto no es para toda la vida, porque soy muy joven, pero eso, conocer a alguien. Me gustan los chicos más altos que yo, alegres, graciosos, que sea fácil hablar con ellos…”

Carlos, 22 años, era su cita y también llegaba a ‘First Dates’ con las ideas muy claras y se definía como alguien “Una mezcla responsable e irresponsable”: “Pues lo que soy yo, salir de fiesta y trabajar, estudiar, aprobar algunas, las máximas que puedas… y, encima, siendo joven ¿Qué vas a hacer?

Alba y Carlos se conocen

La impresión de la pareja al verse no fue de flechazo total, pero si hubo un feeling inicial. “No es el tipo de chico que me esperaba, pero bueno, la verdad que es bastante mono y bien”, decía ella. “Está bien… es una chica que es guapa, sí está bien”, comentaba él.

“Me gustan muchas cosas, la verdad. Hacía baloncesto antes. Soy así alto y tal, pues... Siempre toca, ¿no? O sea, si eres alto, siempre te meten a eso. Luego, pues me gusta salir de fiesta. No sé si a ti te gustará salir de fiesta”, decía Carlos. “Sí, me encanta salir con mis amigas, la verdad”, respondía ella.

En lo que no coincidieron fue en el estilo de música que escuchan. A Carlos le encanta el tecno, a Alba no tanto…: “Yo cuando voy de fiesta y escucho dos canciones seguidas me canso. Entonces sé que una fiesta de seis horas de tecno a mí no me... me cansaría”.

El momento más incómodo durante la comida

En plena conversación, durante la comida, Carlos admitía algo que no terminó de agradar mucho a su cita. “Como como un cerdo, macho. Te lo juro que se me cae la comida de la boca. Jod**, parezco un garrulo. Como con la boca abierta, no tengo la costumbre de cerrar la boca ni nada. Me está costando que flipas”, aseguraba mientras masticaba los espaguetis.

“Lo que pasa es que de pequeño llevaba aparato, y tenía los paletos como para afuera, y me costaba más encerrar la boca, entonces siempre comía con la boca abierta”, explicaba él sin convencer a Alba. “Eso me da un poquillo de asquillo. En plan, no asco a malas, un poco de repelús”, aseguraba ella.