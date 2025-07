El experto ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para compartir su investigación

La mañana de este lunes, Pedro Sánchez ha comparecido para hacer balance del curso político. Analizando su gestión al frente del Gobierno, el presidente no ha dudado en poner en valor los aspectos positivos del país, entre los que ha destacado la seguridad en las calles o la situación económica del país.

Según Sánchez, la renta de los hogares es un nueve por ciento más alta que en 2018. Santiago Niño Becerra, economista, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para analizar la economía del país y confirmar si, en efecto, hay motivos para celebrar o si, por el contrario, Pedro Sánchez ha olvidado leer la letra pequeña en algún asunto.

"Yo creo que en España, en términos macroeconómicos, se está hablando en dos idiomas distintos. Cuando Pedro Sánchez dice que hay 22 millones de personas inscritas en la Seguridad Social, dice la verdad. España, en tres años, ha sido el país que más ha crecido. Esto es verdad. El otro idioma, del que no se habla, es que en España, de esos 22 millones de ocupados, el 15 por ciento de la población ocupada es pobre", ha comenzado.

"Tampoco se dice que este crecimiento que ha tenido España se ha conseguido a base de volumen, de masa. Porque la productividad, en los últimos 30 años, prácticamente no ha avanzado nada. Y esto se ha visto reflejado en los salarios. Los salarios reales en España, entre 1994 y 2024, solamente han crecido un 2,6 por ciento. Los dos idiomas son verdad, pero no hay un diálogo común", ha explicado.

Niño Becerra: "La tasa de pobreza está estancada"

Acto seguido, no ha dudado en compartir un dato "del que no habla absolutamente nadie o muy pocas personas": "Es el lenguaje micro. En España, datos oficiales, el 30 por ciento de los niños son pobres. Esto no se dice. Tampoco se dice que la tasa de pobreza de España está estancada entre el 23 y el 25 por ciento. Eso tampoco se dice", ha apuntado.

Y, para finalizar, ha explicado el motivo de que existan estos datos a pesar del crecimiento del país: "España es un país muy desigual. La riqueza se está concentrando sobre todo en un sector de la población".