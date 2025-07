El colaborador y alcalde de Badalona, se ha pronunciado en directo: "Pedro Sánchez es el político más amoral de la democracia"

Este lunes, Pedro Sánchez ha comparecido para hacer balance del curso político y analizar su gestión al frente del Gobierno. El presidente ha afirmado que este año sí que presentará presupuestos y, además, ha querido poner en valor los aspectos positivos del país, como la seguridad en las calles o la situación de la economía española.

Tras repasar la intervención del Pedro Sánchez, Xavier García Albiol, colaborador de 'Todo es mentira' y alcalde de Badalona, no ha dudado en reaccionar a sus palabras desde plató: "Ya no es que no me haya convencido, es que yo creo que hace unas afirmaciones que trata como idiotas a los ciudadanos, y lo digo con todo el respeto", ha comenzado.

"A mí me parece que Pedro Sánchez es el político más amoral de la democracia y yo creo que estas afirmaciones que acabamos de ver son una muestra. ¿Cómo puede decir que nuestras calles son las más seguras? Hay algunas zonas de España que evidentemente que sí, pero hay grandes ciudades, como puede ser Barcelona, en donde uno no puede ir con un reloj que esté bien porque corre el riesgo serio de que se lo quiten", continuaba.

Y es que, según el alcalde de Badalona, "España se ha convertido en estos momentos, probablemente, en el país de Europa, de la Unión Europea en donde cometer un delito, cometer un hurto, te sale más barato": "Las consecuencias son mínimas. Se detienen a individuos que se les ha detenido 30, 40 y 50 veces. Y no pasa absolutamente nada y siguen en la calle".

García Albiol: "Me parece una auténtica tomadura de pelo"

Para finalizar, García Albiol ha querido pronunciarse también acerca de la corrupción: "Dice que el Gobierno de España está luchando contra ello. Me parece que es una auténtica broma. Broma desde un punto de vista... Lo digo de manera irónica".

"Que tengamos un presidente del Gobierno que su entorno más próximo, personal y político esté inmerso en situaciones de corrupción, no parece que deje muy bien al presidente, sobre todo, haciendo este tipo de afirmaciones, cuando todo el mundo, vote a la derecha o vote a la izquierda, sabe perfectamente qué está pasando con el gobierno de Pedro Sánchez", continuaba.

"Me parece una auténtica tomadura de pelo y es tratar, de verdad y con todo el respeto, a los ciudadanos de idiotas", ha finalizado insistiendo una vez más.