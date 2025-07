Sánchez recalca que España será por tercer año consecutivo la gran economía europea que más crezca

Pedro Sánchez hace balance del curso político y pone en valor los resultados económicos. El presidente del Gobierno asegura que queda mucho trabajo por hacer y mucha legislatura por delante porque está "con las pilas cargadas". Según informa Diego Arce, el jefe del Ejecutivo ha anunciado que presentará los presupuestos para el año 2026 y deja la puerta abierta a reunirse con Carles Puigdemont.

Este encuentro ha servido para confirmar nuevamente las intenciones del jefe del Ejecutivo: seguir por lo menos hasta el año 2027, agotar la legislatura y después ir a elecciones. Sánchez ha destacado varios avances en política económica, empleo y políticas sociales. Pero el presidente ha pasado por encima del escándalo que ha marcado hasta ahora la legislatura: la corrupción. En su balance le ha dedicado tan solo 45 segundos y sin referirse directamente al caso Santos Cerdán.

"Los datos no mienten, España avanza y su ciudadanía lo hace", según Sánchez

Este balance del curso ha sido el más difícil para Sánchez, tocado por la corrupción y cada día más débil en el Congreso de los Diputados, pero nada más empezar ha salido con toda una declaración de intenciones. "Queda, por tanto, mucho trabajo por hacer y mucha legislatura por delante. Los dos años que restan hasta las elecciones generales en el año 2027", ha declarado. El presidente, cargado de datos económicos, ha presumido de que España avanza: "Los datos no mienten, España avanza y su ciudadanía lo hace. Además, con ella, la renta disponible real de los hogares españoles sea hoy un 9% más alta que en el año 2018".

A partir de ahí, se plantea dos años más con un impulso social, ya que presentará presupuestos: "El Gobierno de España presentará los presupuestos generales del Estado para el año 2026. Que sean mejores desde el punto de vista social y trabajaremos con todos los grupos parlamentarios para persuadirles de que son unos buenos presupuestos para hacer frente a los desafíos que tiene nuestro país por delante".

Sánchez deja la puerta abierta para reunirse con Puigdemont

Sánchez ha recalcado que negociará con todos y que se verá con Carles Puigdemont: "Me voy a reunir con con todos los interlocutores políticos. La Ley de Amnistía, precisamente es para superar la situación que se vivió en 2017 en nuestro país, este es un país que mira hacia adelante al año 2027, no el año 2017 y por tanto me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos".

Sánchez ha enfatizado que el PSOE es el único que puede sumar en el Congreso. "El único partido que puede articular mayorías en positivo, no en negativo, es el partido que yo me honro en dirigir. El el jefe de la oposición solamente puede pactar y de vez en cuando con un grupo político, que es Vox". 42 leyes aprobadas, el 45% de compromisos cumplidos y el 86% de votaciones ganadas por la corrupción. "Hemos respondido con prontitud, con contundencia, colaborando con la Justicia y con las fuerzas y cuerpos", ha indicado.

El mandato de Sánchez, marcado por una pandemia, una DANA y la Filomena

La imagen de Sánchez demacrado, en una de sus últimas imágenes de mayor impacto, muestran los efectos de un año feroz, la factura de los escándalos y el acoso judicial. Su mujer, su hermano, lo de José Luis Ábalos y Koldo García, el enredo del fiscal general, los polémicos audios de Leire Díez eran el preámbulo del caso de Santos Cerdán. La cara de aquel día era el espejo de una situación singularmente crítica.

Para el presidente del Gobierno no ha sido un año fácil. El acoso que recibió con la DANA en Valencia fue otro momento clave que le ha recordado al jefe del Ejecutivo lo complicada que se ha puesto la calle. La polarización la ha convertido en un terreno hostil para todos, singularmente para él.

Sánchez ha sido el presidente de la pandemia, de Filomena, del volcán y de un par de guerras. Pero también de un gran apagón. Le pilló curado de espanto pero, con el paso del tiempo, el episodio ha retratado este año, ya que no pudo sacar adelante el decreto de refuerzo del sistema eléctrico. Al Gobierno se le han ido fundiendo los apoyos.

Sánchez no se rinde con el decreto 'antiapagones'

Sánchez no se rinde y anuncia que el Ejecutivo está analizando qué medidas del decreto ‘antiapagones’ son susceptibles de ser aprobadas por el Consejo de Ministros sin necesidad de ser ratificadas por la Cámara Baja. Aún así, Sánchez afirma que volverá a llevarlo al Congreso “tan pronto como sea posible” el resto de las medidas del decreto.

El alto dirigente pone en valor que España avanza con fuerza y destaca que la renta disponible real de los hogares es un 9% más alta que en el año 2018. Sánchez recalca que el país será, por tercer año consecutivo, la gran economía europea que más crezca: "Lo haremos creciendo por encima del conjunto de la Unión Europea, de las economías avanzadas, en un contexto geopolítico e internacional extraordinariamente complejo".

Un presidente en contra de Trump y del genocidio de Netanyahu

Sánchez se ha dejado ver solo en medio de este complejo panorama internacional tras plantarse en contra del gasto del 5% en Defensa de Donald Trump y ante el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su genocidio. Un presidente que se ha debatido entre si poner o no punto y final a la historia, en un momento de reflexión. Y la respuesta llegó en el pleno: “Tirar la toalla no es una opción”. El minuto y resultado de la legislatura habla de un Sánchez dispuesto a seguir tras este año que -quién se acuerda a estas alturas- arrancó con la amnistía.

A la par, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, comparece para hacer una lectura bien distinta del curso. Con referencias a la corrupción, que acecha al presidente del Gobierno, presenta al PP como el partido de la decencia y activa el modo electoral. "No vamos a dejar de trabajar con el objetivo de tener listo en el mes de septiembre un listado de leyes sanchistas para derogar y otro para sustituir para que el primer día del nuevo Gobierno sea también el último día", ha apuntado.

"Toca hacer una limpieza total y la haremos. Los que antes querían el poder por ambición, ahora lo quieren por miedo. Necesitan al Estado para defenderse y para esconderse porque temen que en un futuro venga un Gobierno que les destape. No tienen escapatoria. No se compare conmigo. Yo no acepto su doble moral con la corrupción", ha concluido.