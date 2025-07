Es una de las grabaciones que la Guardia Civil requisó durante el registro en la casa de Koldo

Aldama habría pagado unas vacaciones a Ábalos y su familia por el rescate de Air Europa: "Esto sale gratis"

Compartir







Víctor de Aldama desvinculó a Begoña Gómez del rescate de Air Europa. Mediaset ha tenido acceso a nuevos audios de Koldo García: 120.000 archivos y 22.000 grabaciones. En uno de ellos, el nexo corruptor del caso Koldo niega que la mujer del presidente del Gobierno presionase para conseguir ayudas a la aerolínea.

Desde febrero de 2024, la sombra de sospecha sobre el rescate de Air Europa y el papel de Begoña Gómez, mujer del presidente, han estado en el centro del debate. El juez Juan Carlos Peinado ha intentado incluirlo en su causa varias veces sin éxito y la oposición lo utilizó como arma política.

PUEDE INTERESARTE Santos Cerdán permanecerá en prisión preventiva en Soto del Real

"Que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada verdad”, dice Víctor de Aldama

A Víctor de Aldama se le escucha en un audio privado, antes de que estallase todo, negar cualquier relación entre Begoña Gómez y Air Europa. “Sobre lo que me cuentas tú de Air Europa, que quieren vincular la operación de Air Europa, a que si ha habido presiones con Begoña y tal, nada verdad”, señala el nexo corruptor.

PUEDE INTERESARTE Isabel Pardo de Vera y el exdirector de Carreteras defienden su inocencia

Es una de las grabaciones que la Guardia Civil requisó durante el registro en la casa de Koldo. En ella, Aldama niega que exista relación entre la mujer del Sánchez y el rescate y argumenta su razonamiento. “¿Qué ha habido presiones? Hombre, una operación que lleva desde el mes de marzo o abril, si no me equivoco, y ha salido en el mes de noviembre, que la ha visto con puntos y con comas la SEPI. ¿Dónde está lo raro de la operación o dónde está que haya habido presiones?”, añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Hasta ahora solo había un mensaje de Aldama y Koldo sobre Begoña

Aldama sí que reconoce que, siendo una empresa estratégica, si se presionó a todo el mundo porque si no recibían el préstamo la compañía cerraba y 50.000 personas se iban a la calle. Hasta ahora, Aldama no había sido muy claro con este asunto. Sí que se llegó a ver un mensaje de Aldama a Koldo donde le decía que el presidente de Air Europa estaba nervioso con el rescate que no salía y que acababa de llamar a Begoña.

“Presiones ha habido, pero ha habido presiones a la ministra Calviño, ha habido presiones a la ministra Montero, ha habido presiones al ministro Ábalos ha habido presiones a todo el mundo porque como se había dicho es una compañía estratégica y si no se daba el pr éstamo, la compañía cerraba llevando 50.000 personas a la calle. Si a eso se le llaman presiones... pues sí ha habido presiones”, resalta Aldama en el audio.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Koldo tenía una red de colaboradores para espiar a figuras relevantes

Esto supone un alivio para el presidente del Gobierno que ha pasado por una situación tremenda, así lo describe el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, quien considera que se ha traspasado una línea: "Que está sufriendo una situación tremenda. En lo personal, el tiempo dirá y pondrá todo su sitio que las investigaciones se terminen, pero hemos visto cómo hay personas del Partido Popular que han dado clases como profesores sin serlo. Y sin embargo, pudiendo hacerlo porque se podía, se intenta demonizar al presidente con una persona de su máxima confianza, cariño y amor, su mujer, que está fuera de la escena pública y se ha traspasado una línea".

Estos mismos audios revelan que Koldo García no solo grababa sino que contaba con toda una red de colaboradores a los que enviaba a espiar a figuras relevantes del partido socialista. En ellos se habla de Patxi López, Susana o Eduardo, por lo que se deduce de los audios, ya que García tenía una serie de colaboradores a los que enviaba a espiar a miembros del Partido Socialista.

"Intentad recordar cualquier detalle", le recalca Koldo García a una mujer

En concreto, en un audio acuden a un restaurante para tratar de escuchar la conversación entre dos personas a las que identifican como Javier y Guzmán. Koldo García interroga a sus espías. "Intentad recordar cualquier detalle", dice el exasesor de José Luis Ábalos. "El lunes iba a hablar con un tal Patxi, a ver si éste lo entiende o no, y luego no sé", le responde una mujer.

"Javier se va el domingo a Madrid. ¿Al Comité Federal?", le pregunta Koldo. "Comité, hablaba de eso", afirma la mujer. "¿Qué en Madrid lo dejará claro? ¿Eso dijo Javier? ¿Sabéis si iba a hablar con Susana? ¿Eduardo os suena? ¿Madina?", recalca el exasesor. Y tras informarse de todo, Koldo traslada toda la información a un interlocutor sin identificar al que llama por teléfono y al que comunica que se ha grabado un vídeo de los dos comensales.