El préstamo de la SEPI todavía no se ha devuelto y tienen de tiempo hasta finales de 2026

Aldama habría pagado unas vacaciones a Ábalos y su familia por el rescate de Air Europa: "Esto sale gratis"

Compartir







En los nuevos mensajes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha aparecido el rescate de Air Europa. El subdirector de Noticias Cuatro, José Luis Fuentecilla, asegura que no se ha encontrado nada delictivo hasta ahora. Tan solo el juez Juan Carlos Peinado persiste en buscar indicios delictivos.

Esta misma semana, el juez del Tribunal Supremo -que investiga a José Luis Ábalos- ha dicho que no ha apreciado nada irregular ni en la conducta del exministro en el rescate ni en el propio rescate. Otros órganos de control como el Tribunal de Cuentas dicen que todo se hizo en regla.

PUEDE INTERESARTE Nueva entrega de los mensajes entre Sánchez y Ábalos

¿Por qué se rescató Air Europa?

Air Europa es la mayor compañía aérea netamente española y la quinta más grande que opera en nuestro país. Antes de la pandemia, trasladó a más de 13 millones de pasajeros y tenía más de 4.000 empleados. Cuando llegó la pandemia, todas las grandes compañías aéreas europeas recibieron el apoyo de su Gobierno y se justificó por el carácter estratégico de estas empresas.

Air Europa fue la primera en recibir el préstamo de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 475 millones de euros, el segundo más grande después de la siderúrgica Celsa. Lo solicitó en julio y se aprobó en noviembre en el Consejo de Ministros. ¿Hubo trato de favor? Se puede responder con cifras. Otras grandes compañías europeas como Lufthansa o Air France lo recibieron en menos tiempo. Algunas aerolíneas menores que Air Europa, como Volotea y Air Nostrum, recibieron ayudas significativas: 200 millones de euros una y 11 millones otra.

¿Se ha devuelto el préstamo?

El préstamo de la SEPI todavía no se ha devuelto y tienen de tiempo hasta finales de 2026. Mientras, está pagando los intereses y está buscando un comprador de una parte del negocio para devolver el crédito. Después, con la fusión con Iberia, ese asunto que preocupaba a Sánchez, no salió adelante porque Europa puso objeciones porque afectaba a la competencia en el mercado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

La compañía se ha salvado, le va bien con el impulso del sector turístico y sigue en manos de los Hidalgo, pero con presencia de la SEPI, del Estado, en el consejo de administración de la empresa.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"Esto me lo envía un conocido de hace muchos años", le dijo Sánchez a Ábalos

Pedro Sánchez y José Luis Ábalos hablaron del rescate de Air Europa durante el verano de la pandemia. En estos mensajes, que vuelve a publicar el diario 'El Mundo', el presidente pide darle una vuelta. En la tercera entrega de las conversaciones de Sánchez con Ábalos, los mensajes se centran en este asunto. "Esto me lo envía un conocido de hace muchos años", le dijo Sánchez al entonces ministro de Transportes en septiembre de 2020.

Es el primer verano de la pandemia y la compañía de Hidalgo ya había solicitado ayuda económica al Gobierno para sobrevivir. En paralelo, se estaba renegociando la compra de la compañía por parte de Iberia y es entonces cuando ese conocido, del que no sabemos la identidad, le da al presidente su punto de vista de esa operación que le reenvía a Ábalos.

"A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence", subrayó Sánchez

"Hay que rescatar a Air Europa pero no dejarla en manos de Iberia. Sobre todo porque IAG es británica en realidad y más bien diría que tras el Brexit sería óptimo que fuera española dadas las circunstancias actuales para tener asegurada la infraestructura aérea en España, que es clave a nivel nacional [...] No tiene sentido, desde mi punto de vista, rescatar Air Europa y dejarla en manos de los Hidalgo, pero tampoco regalársela a IAG y menos aún dejar que desaparezca", le destacó Ábalos.

Tras este extenso análisis, el presidente le dice que merece la pena darle una vuelta y Ábalos contesta: "Las inquietudes son ciertas. Si quieres antes de la reunión con Iberia de mañana te cuento cómo lo estamos enfocando tanto el caso de Air Europa como IAG". "Vale. A mí la operación de IAG, salvo que me convenzas de lo contrario, no me convence", afirmó Sánchez. En todo caso, es una operación que debemos meditar y ver cómo enfocarla. Ahí termina la conversación filtrada que la oposición ha utilizado otra vez para atacar al Gobierno, que defiende la legalidad de esas ayudas. Un rescate en forma de préstamo que se aprobó finalmente en noviembre de ese año.