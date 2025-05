En los mensajes, enviados en 2020, Pedro Sánchez critica a Pablo Iglesias y llama “pájara” a Margarita Robles

El origen de los mensajes entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos: ¿Es una estrategia para presionar al PSOE?

El diario El Mundo ha publicado una tercera entrega de los mensajes privados que intercambió Pedro Sánchez con José Luis Ábalos. Según informa Isabel Sanz en el vídeo, en los nuevos whatsapp el presidente critica actuaciones de Pablo Iglesias mientras éste era su vicepresidente y califica como "pájara" a la ministra de Defensa. Margarita Robles ha quitado importancia a los mensajes, mientras el Ejecutivo considera muy grave la filtración de estas conversaciones y anuncian acciones legales si no se inicia una investigación.

Los nuevos mensajes que ha visto la luz fueron enviados durante el año 2020. En ellos Pedro Sánchez critica al que por aquel entonces era su vicepresidente, Pablo Iglesias, por la filtración de normas que se están negociando y contraprogramar las medidas del PSOE. En esas conversaciones, también aparece la ministra de defensa, Margarita Robles.

Nos situamos en el día 22 de diciembre de 2020, surgen roces en el primer gobierno de coalición y Pedro Sánchez habla con Ábalos de Pablo Iglesias, “yo creo que ya no es maldad sino estulticia”.

Estulticia, o necedad, del exlíder de Podemos por un vídeo en el que explica el escudo antidesahucios en pandemia. Pablo Iglesias no quería perder el foco y había contraprogramado a Ábalos, publicando su explicación a la misma hora que la del exministro en Moncloa.

Ábalos y Sánchez llevaban semanas hablando del acuerdo con Podemos, había sido una negociación difícil y, días antes del acuerdo, a Sánchez se le notaba preocupado. "Necesito hablar contigo. ¿Has pactado desahucios con Iglesias? Me llegan cosas del acuerdo que habéis hecho muy preocupantes”, escribe a Ábalos.

Pero sus charlas sobre Pablo iglesias van más allá. Tras una entrevista del que era su vicepresidente alabando a Ábalos, vuelven a hablar de él. “Un maltratador. Cuñadismo”, decía Sánchez, a lo que responde Ábalos, “ya decía Quevedo: puede haber puñalada sin lisonja, pero pocas veces hay lisonja sin puñalada”.

Así, hasta el último día, cuando Iglesias deja el Gobierno para presentarse a las elecciones de la Comunidad de Madrid. “¿Qué piensas del movimiento de Iglesias?”, pregunta Sánchez, “posiblemente sea su retirada. Su última aventura”, responde Ábalos. “Nunca es la última. Es un gesto muy de sujétame el cubata”, dice el presidente.

Los mensajes, siguen dejando clara la cercanía entre el presidente y el exministro. En otras confidencias aparece el nombre de Margarita Robles, ministra de Defensa. “Yo creo que se acuesta con el uniforme”, dice Sánchez, “es una pájara”.

Por aquel entonces estaban en plena negociación con Bildu para los presupuestos. A los dos les preocupaba la actitud crítica de Robles, todavía ministra a día de hoy.

El Gobierno anuncia acciones legales si no se abre una investigación

Desde Moncloa consideran muy grave la filtración de los mensajes y piden una investigación. Según informa Carlota Núñez en el vídeo, el Gobierno quiere que se abra una investigación de oficio, pero si no se hace, ha anunciado el ministro de Justicia, se emprenderán las acciones legales pertinentes para que se investigue el origen de esta filtración.

El Gobierno ha evitado señalar a nadie como culpable y se limitan a decir que son muy graves estas publicaciones porque se está vulnerando el derecho a la intimidad del presidente del Gobierno. Además, el Ejecutivo considera que el contenido es totalmente intrascendente porque no tiene nada que ver con las causas que se están investigando.

Fuentes de Moncloa dicen que están tranquilos, que no hay nada sospechoso en nada de lo que se está publicando, pero sí que reconocen que están incómodos porque aseguran que no es cómodo para nadie que conversaciones privadas se estén publicando.

“No hay límites para los ataques a Pedro Sánchez ni su privacidad se respeta”, afirma Félix Bolaños, ministro de Justicia, “damos por hecho que esa filtración que se está conociendo en estos días, pues damos por hecho que habrá una investigación judicial. Y si no la hubiera, desde luego nosotros iniciaremos las acciones legales pertinentes para que se conozca todo a fondo de esta filtración”.

Margarita Robles: "¿Cómo no me voy a sentir respaldada por el presidente?"

Por su parte, Margarita Robles ha quitado importancia a los mensajes y dice que se trata de una conversación privada que sucedió hace muchísimo tiempo. La ministra afirma que si ha visto los mensajes y “¿qué cómo me encuentro?, ¿no me veis estupendamente?”. A Robles le entra la risa floja cuando le preguntan qué le parece que el presidente le llamara “pájara”, “¿cómo no me voy a sentir respaldada por el presidente?”, dice.

Este martes Sánchez y Robles se han visto las caras en el consejo de Ministros. La ministra de Defensa no revela si han tratado el tema e insiste en que “es una conversación privada entre dos personas de hace muchísimos años ya, en un contexto muy diferente”.

El otro aludido, Pablo Iglesias, guarda silencio, salvo para cargar contra el autor de esta información, “¿quién es este Esteban Urreiztieta?”. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, excompañero de Iglesias, tampoco entra al trapo y afirma que “el morbo o el interés lo respeto”.

Mientras, desde el Partido Popular disfrutan del espectáculo. “Decir que este Gobierno es el más feminista de la historia y que, a la vez, nombra de vicepresidente primero a lo que el presidente del Gobierno considera un maltratador es algo inaudito”, critica Feijóo.