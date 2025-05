Salen a la luz nuevos mensajes de Sánchez a Ábalos

En noviembre de 2021, el diario The Objective publicó que una fiesta con destrozos y prostitutas en el parador de Teruel fue la causa de la destitución de José Luis Ábalos como ministro de Transportes. Solo unos días después, Pedro Sánchez le escribía un whatsapp en el que le decía “buenos días, José Luis. Hace tiempo que no hablamos. Te escribo para trasladarte mi solidaridad ante los infundios que, por desgracia, estamos viendo en los medios”.

En los meses siguientes se intercambiaron varios mensajes , en general escuetos, que publica El Mundo, hasta una semana después de las elecciones de 2023. El 30 de julio, Pedro Sánchez responde, aparentemente, a una felicitación de su todavía diputado, “la verdad es que he echado de menos muchas veces trabajar contigo. Siempre he valorado mucho tu criterio político. También tu amistad. En fin. Te mando un abrazo”.

La secretaria de Política Económica y Transformación Digital del PSOE, Enma López, asegura que "son mensajes privados, que ya se conocían y que no aportan absolutamente nada. Se está dando vueltas a algo que no tiene mucho más fundamento". La portavoz del partido, Esther Peña, afirma por su parte que “no le queremos dar más pábulo” y se pregunta “cómo es posible que unas conversaciones que están en el juzgado aparezcan en un medio de comunicación”.

Esa es la versión oficial, pero los barones se revuelven. Para Emiliano García-Page, los whatsapp lo dejan claro, “Pedro Sánchez y Ábalos era uña y carne”, “pero en mi caso tengo que añadir que con Ábalos he tenido muy poco contacto”. El presidente de Castilla-La Mancha se desvincula del exministro y sobre si pudiera haber más mensajes afirma que “seguramente nadie soportaría que sus mensajes salieran a la luz”. Page admite que en 2015 en el PSOE se abrió una grieta que no se ha cerrado todavía, “empezamos a notar un planteamiento de mucha hostilidad en el ambiente simple y llanamente porque teníamos muy claro que se puede gobernar o no, pero que no se puede gobernar de cualquier manera y a cualquier precio” y admite que “esto es muy desagradable, esto se lleva mal”.