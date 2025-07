Ella ha recalcado que no se va a callar y que trabajará para que caiga este Gobierno

Noelia Núñez dimite de todos sus cargos en el PP tras mentir en el currículum y Feijóo sale en su defensa

Compartir







La exvicesecretaria popular, Noelia Núñez, se ha explicado en Cuatro tras haber presentado su dimisión tras mentir sobre sus estudios y ha reconocido que han sido días duros. Un día después de dejar todos sus cargos, Noelia Núñez ha estado en ‘En Boca de Todos’. La joven ha dicho que admite el error y que retomará sus estudios tras pedir a otros políticos que tomen ejemplo.

Noelia Núñez ha mantenido que fue un error. En el ‘pleno escoba’, la exvicesecretaria popular le explicó todo a Alberto Núñez Feijóo: “Yo expliqué todo, mostré todo, lo acredité documentalmente, acredité mi expediente, acredité mis matrículas e incluso los pagos para que constase que además lo he pagado yo”. "Decidimos, en este caso, y yo creo que era lo importante, que durante el pleno no hubiera otro titular que opacara, en este caso, la derrota parlamentaria del Gobierno", ha añadido.

Noelia Núñez, sobre el ministro Óscar Puente: "No es una buena persona, ni él ni nadie del Gobierno"

La joven se ha revuelto contra Óscar Puente, quien puso en el foco su currículum, y ha puesto el ventilador contra el PSOE: “No es una buena persona, ni él ni nadie del Gobierno. Yo no sé si (Óscar Puente) ha ido a cazarme, pero es una actitud muy del PSOE el señalar a quienes hacemos oposición. Pero yo no me voy a callar”.

PUEDE INTERESARTE Marcial Dorado habla de su amistad con Feijóo y señala al PSOE

Y no ha dudado en arremeter contra el Partido Socialista. “El señor Óscar Puente pone que tiene un máster por una universidad que resulta ser una escuela del PSOE y antes de una licenciatura, y eso es un poco extraño. Y luego Patxi López dice que estudió una Ingeniería. Yo ahora tengo la duda de saber si efectivamente estudió o no. Yo sí me he matriculado y sí tengo asignaturas cursadas y tengo un expediente académico. Me gustaría que el señor Patxi López, si pone que estudió, pues que muestra la suya", ha destacado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Núñez pide perdón a su familia tras pasar unos días muy duros

Núñez se ha emocionado cuando ha hablado de lo que está sufriendo su familia: "A ellos les quiero pedir perdón, sobre todo a mi familia. Porque les he hecho pasar unos días muy duros y muy complicados. Seguro que están ahora mismo llorando porque ayer mis padres estuvieron todo el día llorando. Lloraron, lloraron solos". A partir de ahora, ella ha recalcado que no se va a callar y que trabajará para que caiga este Gobierno.

Los socialistas no han soltado la presa y han defendido que sus casos no son comparables mientras el PP la ha puesto de ejemplo. “Tenía tres currículums distintos en tres páginas oficiales distintas, una universidad, un ayuntamiento y las Cortes y que además ninguno era cierto", ha recalcado Óscar Puente. La otra parte del Gobierno prefiere no hacer leña del árbol caído.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

"Gracias Noelia por el ejemplo", dicen desde el PP

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha considerado que centrar el debate en si tenía carrera o no es clasista: "A mí me encantaría que tengamos un ministro, una ministra que sea una limpiadora o un albañil". Y para el partido del que hasta ayer formó parte Noelia Núñez, es más importante el gesto que la mentira. “Gracias Noelia por el ejemplo, porque mientras unos dimiten por un error, otros se atrincheran en sus cargos pese a ser responsables de un sinfín de delitos", ha asegurado Miguel Tellado, secretario general del PP.

Los populares han exigido al Gobierno la dimisión de quien, como ella, mintió en su día con su currículum. “Estamos esperando la dimisión inmediata de la señora Pilar Bernabé o el ministro Óscar Puente, el acosador en redes sociales", ha subrayado el ministro. Pero el PP ha echado más leña del árbol caído por redes sociales: "Yolanda Díaz, ¿recuerdas cuando en la web oficial de Moncloa incluiste tres másteres falsos y al ser descubierta tuviste que borrarlos? Dimite". Una guerra de currículums que viene de hace tiempo y que parece que solo acaba de empezar.