Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales, es protagonista de la política nacional 30 años después de la foto que ha perseguido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante toda su carrera. Dorado ha hablado de su amistad en una entrevista a ‘El Confidencial’.

El PSOE sigue apretándole las tuercas a un PP que mantiene su defensiva con los casos judiciales que rodean al Gobierno. Pero, en medio de estos ataques, Dorado ha decidido hablar sobre la amistad con Feijóo y sobre lo que, según él, ocurrió en las últimas elecciones generales: el PSOE le ofreció dinero para que estallara una bomba.

Dorado destaca que el PSOE le ofreció dinero "para soltar una bomba contra Feijóo"

Las fotos de Marcial Dorado con Feijóo son de 1995. En aquel momento, no estaba condenado, aunque su nombre ya aparecía relacionado con el narcotráfico. La relación terminó en 2002. Dorado acusa al propio PP de filtrar las imágenes: “Metemos las fotos y jodemos a Feijóo y este ya no levanta cabeza”. Dorado afirma que fue el PP, junto con los del PSOE, los que lo hicieron porque “se unieron todos”.

Y destaca su enfado con Feijóo: “Porque lo mínimo que tiene que hacer es averiguar y tenía mucho. Ellos vieron un juicio, ellos saben por abogados solo que se hizo conmigo”. A Dorado le hubiese gustado que Feijóo hubiese salido en su defensa y subraya que en este tiempo ha tenido ofertas para sacar basura contra él y contra Rajoy desde altísimos cargos del PP, que le hablaban de “la pequeña del PP” que, para él, se referían al PP de Madrid. Así, señala al PSOE de hacer lo mismo justo antes de la campaña de las generales: “Se habló de una bomba, de que iba a salir una. Pensaban que iba ya y tal con dinero”.

Pedro Sánchez ha exprimido al máximo esa foto y Feijoo siempre ha defendido que cortó su relación con Dorado cuando supo que tenía causas pendientes con la Justicia. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, sale en defensa del líder del PP y critica al PSOE por “estar dispuesto a usar cualquier cosa con tal de atacarlo”.

"Si esto es todo lo que tienen, que aprovechen el poco tiempo que les queda", recalca Muñoz, quien apunta que “si algo queda claro de esa entrevista, es que tenía más relación con Marcial Dorado el PSOE que el presidente Feijóo”. “Da una muestra más de cómo funcionaban esas cloacas”, recalca. Así, apunta que el propio Dorado "confirma que no hay ningún tipo de relación con Feijóo desde 2002".

Desde el PSOE, el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, no le da credibilidad a “un narcotraficante” con respecto a la “bomba contra Feijóo”: "Yo, de Marcial Dorado, lo único que sé es que era un narcotraficante, que se fue de vacaciones no una ni dos, sino más veces con el señor Feijóo; por lo tanto entiendo que tenía una estrecha amistad, porque de hecho viajaban con las familias a varios puntos, no solamente en un sitio, han estado en muchos sitios de vacaciones".