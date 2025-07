El Gobierno se intenta recuperar de las derrotas que han sufrido en el Congreso de los Diputados

Nueva derrota del Gobierno en el 'pleno escoba': el decreto 'antiapagones' no sale adelante por falta de apoyos

Hoy se cumplen dos años desde las últimas elecciones y el Gobierno se intenta recuperar de las derrotas que han sufrido en el Congreso de los Diputados. Hoy, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que el "Gobierno está colapsado y la legislatura está muerta". El alto dirigente no ha dudado de hablar de Marcial Donado, quien ofreció una entrevista para hablar de su amistad con Feijóo, y de José Luis Rodríguez Zapatero.

"El Gobierno está colapsado y la legislatura está muerta. La clave es volver a la normalidad política. Yo no quiero ser Sánchez. Es que es el antimodelo. Esto es la soberbia, es la frivolidad, es el narcisismo", recalca en el programa 'En Boca de Todos'. Sobre Marcial Dorado, Feijóo se muestra contundente: "Esta cloaca del sanchismo ha utilizado a una persona condenada y encarcelada para intentar difamarme e intentar que no llegase a ser presidente de Galicia en la época de Zapatero y que no pudiese llegar a ser candidato a la presidencia del Gobierno en la época de Sánchez".

“Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata", según Feijóo

Feijóo ha defendido la expulsión inmediata de las personas que vivan en España en situación irregular cuando delincan. “Cuando el inmigrante es irregular, será expulsado de forma inmediata. Cuando el inmigrante es regular, depende del delito que cometa, puede ser expulsado de forma inmediata o, por el contrario, habrá que juzgarle y habrá que buscar cuál es la pena adecuada", ha recalcado. Así, ha destacado que es partidario de replantearse si "determinados delitos que hoy no dan lugar a la expulsión deben de dar lugar en el futuro" en el caso de los inmigrantes regulares.

Sobre la corrupción y José Luis Rodríguez Zapatero, Feijóo ha indicado que "hay determinados comportamientos del expresidente Zapatero sospechosos por su absoluta relación y su defensa constante y continua desde hace años de un régimen dictatorial como el del señor Maduro".

El Gobierno, enfocado en ver el vaso medio lleno en su legislatura

Estas acusaciones de Feijóo pillan al presidente del Gobierno en Paraguay en un punto en el que el apoyo de sus socios y los escándalos de corrupción marcan su mandato. Pero el jefe del Ejecutivo ha insistido en ver el vaso medio lleno. El decreto ‘antiapagones’, una de las medidas clave para el Gobierno, quedó derogado.

Una derrota parlamentaria más, aunque Sánchez se queda con que ganó otras seis leyes. Ha sido la constante de estos dos años. La noche electoral del 23J, el PSOE perdió las elecciones, pero en Ferraz se celebró como un éxito porque había posibilidades de gobernar.

Desde la amnistía hasta los casos de corrupción

Sánchez armó una mayoría para investidura, muy frágil, que le tiene en el alambre desde entonces. No ha sido capaz de presentar ni un presupuesto, ya que sigue vigente el de 2023, el de la anterior legislatura. El jefe del Ejecutivo lleva más de 700 días sufriendo en el Congreso ante las amenazas continuas de Junts. Aunque para conseguir el sí de Puigdemont hizo su jugada más arriesgada: la amnistía.

Sus socios han ido menguando. Podemos está en la trinchera. El Gobierno tiene una mayoría que hace aguas y a un Sánchez tocado por la corrupción. Santos Cerdán en la cárcel, su hermano camino del banquillo y su mujer Begoña Gómez imputada. Pero si hay algo que ha dejado claro es que, contra todo y contra todos, quiere seguir.