Feijóo asegura que "el Gobierno está colapsado y la legislatura muerta" en el ecuador del mandato de Sánchez

La diputada del Partido Popular, Noelia Núñez, de 33 años, dimite de todos sus cargos a través de un comunicado. Había información contradictoria en varios de sus currículums sobre su formación universitaria, incluido el que presentó en el Congreso de los Diputados. Ella dice que no tuvo intención de mentir, que todo se debe a una equivocación.

Noelia Núñez ya no es nada en el PP y dejará de ser diputada. Lo ha anunciado en la red social X esta misma tarde en un comunicado encabezado por el ‘no, no somos como ellos’. En la web del Congreso figuraba que tenía un Doble grado en Derecho y Ciencias Jurídicas de la Administración Pública.

“Voy a presentar la dimisión de todos mis cargos orgánicos e institucionales", dice en el comunicado

Noelia Núñez está en el ojo del huracán tras haber presentado una información incorrecta en el Congreso de los Diputados. “Voy a presentar la dimisión de todos mis cargos orgánicos e institucionales”, ha resaltado. La joven de 33 años había afirmado en su currículum que había cursado tres carreras, pero es mentira.

Y parece que no ha habido dudas. El PP ha aceptado la dimisión y Alberto Núñez Feijóo ha salido rápido con un mensaje para el PSOE: "Las lecciones de ejemplaridad del PSOE no me conciernen porque no puede darlas. Muchos de los que han atacado sin piedad a Noelia Núñez conviven sin rubor con la total inmoralidad y la mentira hecha persona".

"Noelia Núñez ha presentado su dimisión de todos sus cargos públicos. Es una decisión que le honra. Por conductas francamente más graves, e incluso delictivas, el PSOE le habría dicho que aguantase. Ni Noelia es como ellos ni yo soy como Sánchez", añade. Es el final de una crisis de tres días desencadenada por el falseamiento de su currículum que a lo largo de estos días ha tenido tres versiones. En ellas aparecían tres carreras que nunca terminó.

Ella asegura que empezó los estudios pero que los aparcó por su carrera política

Se dio cuenta Óscar Puente, ministro de Transportes. Puente ha ironizado al subrayar que la "tarjeta de presentación" de Núñez la puede llevar "lejísimos, incluso a presidenta de la Comunidad de Madrid" en una formación política en la que "llegas a presidente después de ser amigo de un narcotraficante", en alusión velada al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. El ministro ha ironizado y ha recalcado que Núñez tiene "tres currículums en tres páginas oficiales y los tres son diferentes": en la Universidad Francisco Marroquín, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en la web del Congreso de los Diputados.

Antes de dimitir, Noelia Núñez ha intentado defenderse explicando que no quería engañar a nadie, que ha sido una equivocación. Sostiene que empezó todos esos estudios, que los aparcó por su carrera política y que piensa retomarlos. Pero el PSOE le marcaba el camino. Puente falla en el vaticinio y la carrera política de Núñez ha acabado hoy.