Pilar Rahola se ha dirigido de manera muy dura a la exdiputada del PP tras sus declaraciones en 'TEM'

Noelia Núñez se ha sentado en el plató de 'Todo es mentira' para contarlo todo después de su sonada dimisión del Partido Popular. La exdiputada se ha pronunciado tras verse en el centro mediático debido a su última polémica que tanto está dando que hablar en los medios.

Tras su entrevista, Pilar Rahola ha sido muy contundente con la exdiputada: ''Yo, Noelia, he tenido la impresión de un paripé. Cuando he llegado aquí he pensado está muy bien, ha mentido, lo acepta, dimite y aquí se acaba el ciclo. Pero luego te he visto aquí con mucha actuación porque me parece que es evidente por lo que hemos ido escuchando que mentiras ha habido, o como mínimo has jugado muy calculadamente con la ambigüedad, cada vez que te preguntaban ibas jugando''.

''Yo creo que habría sido más honesto decir 'pues mira, sí, me sentía insegura, el tema de los títulos hoy es importante, cualquier cosa y por tanto quizá me se me fue la alegría'. Pero en cambio lo de hoy, esto me ha parecido mucho más falso que lo que hemos vivido hasta ahora. Y luego he tenido la sensación, tú creo que tienes capacidad política por lo que te hemos visto, tienes fuerza, tienes coraje, hablas muy bien, tienes, yo creo que tienes una vida parlamentaria, política, seguramente larga'', añade Rahola e insiste en que no se ha creído nada.

Rahola explica lo que cree que ocurrirá con Noelia: ''Lo que yo creo que te deben haber dicho es 'si ahora dimites que esto lo va a quedar bien, vas a quedar como una señora y en unos meses vas a volver, digamos como una persona que hizo lo correcto, dimitió, etcétera'. Y finalmente, más allá del tema, es decir, has dicho cosas muy bonitas''.

Y ataca al Partido Popular y la corrupción: ''Claro, en este sentido tú eres ejemplar respecto al PP, pero lo del PP es también yo creo que toca a todos los partidos, en todos los partidos ha habido gente que tendría que ver dimitido y se ha quedado en la silla, que es parte de la corrupción institucional que hay en la política. Pero es que en el caso del PP hemos vivido muy de cerca el escándalo macro de Mazón y ahora tenéis a Montoro''.

Noelia Núñez responde a Pilar Rahola: ''Si se lo cree o no, me da igual''

Tras las palabras de Rahola, Núñez no se ha quedado callada: ''A mí que a Pilar Rahola le guste o no, si se lo cree o no, me da igual. Yo sé muy bien por qué he tomado esta decisión que ha sido, insisto, mía, he asumido mi responsabilidad y ya está''.

''Yo hay otras cosas que tampoco me creo y creo que en mi situación ha estado más gente, creo que otras personas también tendrían que haber dado otras explicaciones. Yo he dado desde el primer momento todas las explicaciones, he sido transparente, he asumido responsabilidad y a partir de ahí es que yo ya soy una ciudadana más, a mí no me ha dicho nadie 'vete del foco y en dos meses vuelves'', concluye la exdiputada.