La exdiputada del PP cuenta cómo fue el momento en el que habló con Feijóo y con Ayuso

Noelia Núñez dimite de todos sus cargos en el PP tras mentir en el currículum y Feijóo sale en su defensa

La diputada del Partido Popular, Noelia Núñez, se ha encontrado en el centro de la polémica tras haber dimitido de todos sus cargos en el Partido Popular, después de que haya salido a la luz la existencia de información contradictoria en varios de sus currículums sobre su formación universitaria.

Tras lo sucedido, Noelia Núñez se ha sentado en el plató de 'Todo es mentira' y se ha defendido de todo lo que se está diciendo sobre ella, además, mantiene que no tuvo intención de mentir y añade que todo se debe a una equivocación del pasado.

Noelia ha ido más allá y ha explicado que la decisión fue únicamente suya y ha revelado cómo les contó a Alberto Núñez Feijóo y a Isabel Díaz Ayuso lo que estaba ocurriendo y cuenta cómo se tomaron la decisión los políticos del Partido Popular.

''Lo hablamos el martes, le expliqué absolutamente todo, le enseñé absolutamente todo para dejar constancia de todo, que no tengo nada que esconder ni nada. Dije, 'creo que hay que explicar esto y explicarlo públicamente'. Por eso decidí hacerlo después de del Pleno, como he dicho antes, y di las explicaciones'', explica sobre el momento en el que habló con Feijóo.

La diputada revela qué le dijo el político: ''Me dijo 'bueno, vamos a verlo, vamos a hablarlo'. Él me dijo 'considero que hacer lo correcto'. Entonces estoy tranquila con la decisión, pero dejar claro que no me siento utilizada porque ha sido una decisión mía y el contexto político da igual el que hubiera sido''.

Noelia Núñez explica cómo se tomó Ayuso su decisión

''Tanto Alberto Núñez Feijóo como Isabel Díaz Ayuso han sido, me han demostrado, ya he trabajado con ellos y les conozco, pero creo que además en situaciones complicadas como estas son momentos difíciles que te toca atravesar en la vida, descubres también a muchas personas y descubres más cualidades de muchas personas, y los dos me han demostrado que son unas maravillosas personas por encima de de cuestiones políticas, además de unos grandes políticos, los dos son unas grandísimas personas'', explica Noelia.

La exdiputada revela si Ayuso le dio algún consejo: ''Ella habló conmigo, me preguntó cómo estaba lo primero, porque ella sabe lo que es, es que yo he sido dos días seguidos en primera tendencia en redes sociales (...) Ella me pregunta si estoy segura y le digo que sí. Me ha apoyado en en esa decisión y le agradezco a los dos siempre la confianza que han tenido que han tenido en mí y lo buenas personas que son''.