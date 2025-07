Miguel Barroso 24 JUL 2025 - 11:26h.

La diputada del PP se sienta en el plató de 'En boca de todos' y responde por primera vez después de dimitir por haber falseado su currículum

Noelia Núñez dimite de todos sus cargos en el PP tras mentir en el currículum y Feijóo sale en su defensa

La diputada del PP, Noelia Núñez, ha dimitido de todos sus cargos orgánicos e institucionales tras la polémica por sus estudios. La política anuncia su dimisión tras haber presentado una información "incorrecta" en el Congreso sobre su formación académica. La política del PP ha comunicado su renuncia a través de una publicación en X en la que pide disculpas a "todos aquellos que se sientan decepcionados" con ella.

Noelia Núñez rompe su silencio y acude al plató de 'En boca de todos' para hablar por primera vez tras haber tomado esta drástica decisión de renunciar a todos sus cargos orgánicos e institucionales.

"Han sido unas horas duras y complicadas, sobre todo por mi familia que son quien al final pagan el pato. Siento rabia, frustración y mucha pena por mi familia. He leído mensajes muy duros en redes sociales y que afectan a una persona por mucho que intentemos poner una coraza", comenzaba señalando.

¿Fue un error o una mentira?

La política ha querido dejar claro si todo ha sido un error o una mentira: "En el portal de transparencia del Ayuntamiento de Fuenlabrada pongo todo tal y como es porque lo he escrito yo y explico todo perfectamente". Sin embargo, a continuación, Noelia asegura que el error viene en la página web del Congreso: "En la web del PP pone que parece que he finalizado los estudios, ese es el principal error. Luego está lo de la Universidad, pero eso no lo he escrito ni yo y no soy responsable", apuntaba.

Las duras palabras de Noelia Núñez a Óscar Puente

Después de sus primeras declaraciones explicando dónde estuvo su error, Nacho Abad preguntaba a la invitada sobre Óscar Puente, el ministro que ha destapado las mentiras en el currículum de la política: "Yo no sé si ha ido a cazarme, pero es una actitud muy del PSOE, el señalar y atacar". En ese momento también, la política del PP lanzaba una pullita al ministro: "Que me explique Óscar Puente cómo se obtiene un máster antes de una licenciatura o Patxi López".

A continuación, Nacho Abad planteaba a Noelia Núñez: "¿Crees que Óscar Puente está disfrutando con todo esto?", a lo que la diputada del PP respondía rápidamente: "Creo que sí, es mala persona".

Así mismo, Noelia Núñez también señalaba a Pilar Bernabé y añadía que también mintió en su currículum y sigue siendo la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana: "Un cargo institucional que pagamos todos los españoles", subrayaba.

La emoción de Noelia Núñez al hablar de su familia: "Quiero pedirles perdón"

La diputada del PP aseguraba, que ha sido una noche difícil en la que ha dormido poco y que lleva unos días complicados: "Mis padres son personas normales que ven la televisión y tienen redes sociales y han leído cosas muy duras. Poner la televisión y que mis padres tengan que ver a su hija cuestionada, señalada y diciendo determinadas cosas, es duro".

Noelia Núñez también aprovechaba para pedir perdón a su familia: "Quiero pedir perdón a todo el mundo pero principalmente a mis padres, que les he hecho pasar también unos días muy duros y no se lo merecen".