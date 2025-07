El presidente del PP se pronuncia por primera vez en 'En boca de todos' tras la última entrevista de Marcial Dorado en un medio de comunicación

'En boca de todos' recibía la visita en el plató de Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, para hablar de toda la actualidad justo antes de finalizar el curso político. Tras hablar de los problemas sobre la inmigración ilegal o la okupación, que preocupan a todos los españoles, Feijóo se pronunciaba respecto a las saunas del suegro de Pedro Sánchez y también sobre la última entrevista de Marcial Dorado.

Marcial Dorado, condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales, era protagonista de la política nacional 30 años después de la foto que ha perseguido al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Recientemente, Dorado ofrecía una entrevista reveladora a 'El Confidencial'

Aprovechando su visita al plató de 'En boca de todos', Nacho Abad preguntaba al político qué siente cada vez que sale a la luz la foto de él con Marcial Dorado de 1995 y le dicen que es amigo de un narcotraficante. Feijóo, lejos de reaccionar con enfado, se mostraba calmado y aseguraba, que es algo que se repite cada cierto tiempo: "Esto ya lo dijeron en 2013 por una investigación que se abre a este señor y los gallegos me conocen muy bien, es más, me votaron otra vez con mi tercera y cuarta mayoría absoluta".

Por otro lado, subrayaba, que está claro que después de su última entrevista y su testimonio con vídeos junto a la transcripción de la entrevista, se ha dado cuenta que "las cloacas del PSOE funcionan y siguen haciéndolo".

"El Sanchismo ha utilizado una persona condenada para difamarme"

Acto seguido, añadía, que esta cloaca del 'Sanchismo', ha utilizado a una persona condenada y encarcelada para intentar difamarme y que no llegase a ser el presidente de Galicia en la época de Zapatero e intentarlo ahora también con Sánchez.

"Yo no tengo nada que ocultar, llevo desde los 29 años he ejercido cargos políticos y he gestionado mucho dinero. Por supuesto que habré cometido errores, pero la corrupción y yo, somos incompatibles", terminaba dejando claro Feijóo.