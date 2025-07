Alberto Núñez Feijóo se ha sentado en el plató de 'En boca de todos' para hablar de la actualidad política

Alberto Núñez Feijóo, sobre el problema de la inmigración ilegal en España: "Hay que echar a los inmigrantes que comentan delitos"

Alberto Núñez Feijóo se ha sentado este miércoles en el plató de 'En boca de todos' junto a Nacho Abad para comentar la actualidad política y dar su punto de vista sobre diversos temas, como es el caso de los prostíbulos del padre de Begoña Gómez que ha azotado al presidente de España.

El político ha cargado duramente contra Pedro Sánchez: ''Ha difamado a políticos muertos, políticos vivos, políticos que están, políticos que no están. Y si usted escucha todo lo que ha dicho, empezando con por el señor Fraga, siguiendo por el señor Aznar, por el señor Rajoy, por el Presidente de la Junta de Andalucía, el Presidente de Castilla y León, el Presidente de Galicia, la Presidenta de Madrid, hacia mí, oiga, ya está bien''.

''Además, cuando resulta que con esa hipocresía permanente, con esa soberbia constante y con ese narcisismo con el que vive, dice que va a ilegalizar la prostitución. Un mínimo de decoro, un mínimo de cuidado. Sea usted prudente porque desde hace 10 años ha quedado acreditado que usted se ha beneficiado de forma indirecta del abominable negocio de la prostitución en su familia política'', añade sobre el negocio del padre de su mujer con los prostíbulos.

Por otro lado, se refiere de manera contundente al presidente: ''Yo no quiero ser Sánchez, es que es el anti modelo. Yo llevo 30 años dedicado a la política, si la política fuese como la que practica el señor Sánchez, comprenderá usted que yo no me hubiese dedicado a esto, pero la política no es esto, esto es la antipolítica, esto es la soberbia, es la frivolidad, es el narcisismo''.

''Lo que sí es evidente es que la familia política del señor Sánchez y toda España lo sabe, ha tenido saunas y ha tenido prostíbulos y solamente leyendo las cosas que ustedes publican y los testimonios de las personas que trabajaron en esas saunas y en esos prostíbulos, el presidente del Gobierno no tiene legitimidad para dar lecciones de moralidad en materia de prostitución a nadie y tengo que ponerlo en cuestión para que los españoles lo sepan'', añade el político.

Y se muestra contrario a las acciones de Pedro Sánchez: ''Yo no soy cómplice de las políticas hipócritas del Partido Socialista. Y si un Presidente del Gobierno tiene que dar cuenta de lo que ha hecho, de sus nombramientos, de su familia, de por qué están los juzgados, oiga, es él el que tiene que dar cuentas y no empezar a descalificar a todo el mundo, que es lo que hace constante continuamente''.