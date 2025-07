Alberto Núñez Feijóo atacó a Pedro Sánchez con los prostíbulos en el pleno más difícil para el presidente

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha atacado a Pedro Sánchez en lo personal con los negocios del padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez. El progenitor de la mujer del presidente del Gobierno viene de una familia numerosa y la figura clave en este caso es su hermano pequeño, Conrado.

Conrado es la persona que llega a Madrid y abre los bares más importantes de ocio gay en Madrid. Con su éxito, vienen otros hermanos -entre ellos Sabiniano Gómez- a trabajar con él en este sector. En el barrio de Chueca empiezan a tener una serie de negocios, a crear sociedades. A partir de aquí, se genera un grupo de empresas que regentaban distintos locales. Y entre ellos dos conocidas saunas en Madrid y un prostíbulo.

¿El padre de Begoña Gómez está relacionado con el prostíbulo?

Sobre el papel, el padre de Begoña Gómez, ya fallecido, no tenía nada que ver ni con el prostíbulo ni con las saunas. Sabiniano Gómez no ocupaba cargo en ninguna empresa en España, ya que no aparece en el Registro Mercantil. Pero hay dos rastros documentales que le vinculan con las saunas, no con el prostíbulo. El primero es el juicio del concejal de Palma, Rodrigo de Santos. En 2008, pillaron a Rodrigo de Santos gastándose fuertes cantidades de dinero con la tarjeta municipal.

En el caso aparece una factura de una de estas saunas y, aunque en la empresa no aparece, allí si está el nombre del padre de Begoña Gómez. El segundo es un procedimiento por el fallecimiento de un electricista en una de las saunas en un accidente laboral. En 1989 muere un electricista. La sentencia coloca al padre de Begoña Gómez como el propietario aunque eso no tiene que ver con que tenga relación con los prostíbulos.

Aparece otro prostíbulo en Segovia

Los negocios del padre de Begoña Gómez se centraban en esas saunas y no en prostíbulos. Dos saunas que dejaron de operarse por este grupo en 2012. Luego han aparecido noticias de otro prostíbulo en Segovia donde hubo una operación y donde Hacienda puso una multa al propietario por tener a varias mujeres en situación irregular.

Pero el propietario formal de ese negocio es otro de los hermanos, no el suegro de Pedro Sánchez. De hecho, cuando se impuso esta multa, que es incontestable, el suegro de Sánchez ya había fallecido.