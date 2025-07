En el PSOE hacen la foto de familia de la nueva ejecutiva con la que Sánchez piensa resistir

Quién es Paco Salazar, el socialista al que acusan de acoso sexual a varias mujeres del PSOE: su trayectoria junto a Pedro Sánchez

Compartir







La dirección socialista cierra filas con Pedro Sánchez, a excepción de Emiliano García-Page, y mantiene su línea de desvincular al partido de la corrupción. Tras el comité federal de este fin de semana, hoy se reúne la nueva ejecutiva socialista, con sus caras nuevas. Según informa Carlota Núñez, la reunión ha sido más larga porque fuentes del partido afirman que todos querían tomar la palabra.

En el PSOE se produce la foto de familia de la nueva ejecutiva con la que Sánchez piensa resistir con la nueva secretaria de organización y sustituta de Santos Cerdán, Rebeca Torró, y la nueva portavoz, Montse Mínguez. "Con todo lo que está cayendo estoy muy orgullosa de ser la portavoz del Partido Socialista Obrero Español, que ha dado una respuesta clara, contundente y rápida", destaca Mínguez.

PUEDE INTERESARTE Alberto Núñez Feijóo promete un Gobierno para "todos" y rechaza vetos a Vox salvo a Bildu

Las denuncias contra Paco Salazar han enturbiado el ambiente y las aguas están todavía sin calmar. En Ferraz insisten en que ya se han renovado y que están listos para continuar. Muchos esperan expectantes por las medidas que va a anunciar el presidente del Gobierno el próximo miércoles en el Congreso de los Diputados.

El Comité Federal se celebra con la sombra de Paco Salazar y las críticas de Page

“Nueva etapa”. Es la frase que más se repite tras el Comité Federal sin la presencia de Paco Salazar, el hombre que reventó el evento, antes de empezar, acusado de acoso sexual. Renunció a su puesto en la dirección del partido mientras los socialistas recalcan que había canales internos para que las mujeres denunciasen. Unos canales, eso sí, que no garantizaban el anonimato de las víctimas. A partir de ahora, eso cambia. "Es verdad que las denuncias anónimas desde el sábado no están en vigor pero que, insisto, ya lo habíamos decidido. Es una de las medidas que anunció el presidente del Gobierno el mismo sábado", subraya el ministro de Justicia, Félix Bolaños.

PUEDE INTERESARTE Feijóo, proclamado presidente del PP en el XXI Congreso Nacional Extraordinario del partido

Emiliano García-Page fue el otro protagonista del Comité. En la calle fue abucheado por simpatizantes de Sánchez mientras que dentro, pidió al líder que realice una cuestión de confianza o que convoque elecciones. Pero se quedó solo con sus peticiones en el interior de la sala. Un día después del Comité Federal del PSOE, sigue a la carga. El presidente manchego vuelve mostrar sus discrepancias con la línea marcada por Pedro Sánchez.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Encontronazo entre Page y Óscar Puente durante el Comité

“Yo me lo haría mirar”, así ha respondido hoy Page después del Comité en el que tuvo un choque más que evidente con el ministro de Transportes, Óscar Puente. De todas las voces que intervinieron durante las siete horas que duró, solo la suya fue critica. Page recordó la situación que vive el partido y el Gobierno. Aunque lo único que consiguió fueron las réplicas de varios secretarios generales y ministros.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Óscar Puente destacó entre todas las réplicas: "Dices que este es el momento de mayor gravedad desde que fueron las partes de este partido. Yo he visto a un director general de la Guardia Civil huir a Laos siendo un militante del PSOE. Y he visto a un ministro condenado por secuestro y malversación. No creo que haya habido nunca en la historia de este partido nada más grave que eso".

Puente califica a Page de hipócrita

Pero Page continúa en su misma línea. "No creo que la estrategia de haber demonizado lo que además como Gobierno hay que proteger. Un informe con audios no se pone ante la realidad de que esto es enormemente grave compañeros", ha recalcado. Mientras que Page pedía nuevas elecciones, el ministro de Transporte solicitaba todo lo contrario y le acusaba de ser un hipócrita.

Pese a que Page lo intentó en varias ocasiones, los aplausos lo dejaron claro: el resto apoya incondicionalmente al presidente del Gobierno. El jefe del Ejecutivo tiene una cita son sus socios este miércoles en el Congreso de los Diputados. El Gobierno promete un potente paquete de medidas anticorrupción.

Podemos cree que la renovación de la cúpula solo es un intento de distracción

Para Podemos, la renovación de la cúpula socialista es solo un intento de distracción. Tanto los morados como Sumar exigen un mayor control de la corrupción. Los de Yolanda Díaz no prevén un cambio del Ejecutivo. "Yo no preveo ningún cambio de Gobierno. También se lo puedo decir eso para empezar y por lo tanto, espero estar aquí bastante tiempo liderando este proyecto junto con la consejera. Eso es lo primero que les tengo que decir. Este es un proyecto de país", ha explicado Ernest Urtasun, ministro de Cultura.

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, ha sostenido que todavía no se han tomado las medidas necesarias: "Ha pasado casi un mes desde que se conoció el informe de la UCO y en este tiempo Sánchez ha sido incapaz de dar las explicaciones necesarias y ha demostrado que, por mucho que se haya intentado presentar como algo diferente, el bipartidismo es corrupción una y otra vez".