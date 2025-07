Pedro Sánchez sube a la tribuna en uno de los plenos más complicados desde que es presidente

Sánchez estrena ejecutiva del PSOE bajo la sombra de las denuncias de Paco Salazar y las críticas de Page

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tira la toalla. Así lo ha repetido varias veces en el Congreso de los Diputados frente los múltiples casos de corrupción que le rodean. En uno de los plenos más delicados para el jefe del Ejecutivo, ha admitido su error por haber confiado en Cerdán. Según informa María Galán, Sánchez se muestra como un político limpio y al PSOE como un partido honesto.

Con la ovación previa de su grupo, Pedro Sánchez sube a la tribuna en uno de los plenos más complicados desde que es presidente. El presidente del Gobierno vuelve a pedir perdón por haber confiado en José Luis Ábalos y Santos Cerdán y presenta nuevas medidas anticorrupción.

El objetivo básico de esta comparecencia tan importante era intentar recuperar la confianza de sus socios parlamentarios. A ellos se ha dirigido en varias ocasiones para decirles que va a cumplir con todos los acuerdos que ha firmado y también hasta la última coma del plan anticorrupción que ha presentado hoy con 15 medidas concretas.

"Tirar la toalla no es nunca una opción”, reconoce Sánchez en su pleno más difícil

Pedro Sánchez se enfrenta a uno de los plenos más difíciles tras la caída del número tres del PSOE, Santos Cerdán: “Subo a esta tribuna con una honda sensación de decepción. Ese fue mi error, confiar en él, confiar en ellos. Yo estaba convencido de que Santos Cerdán era una persona íntegra, humilde, comprometida con la causa socialista, pero también subo con la seguridad, Señorías, de ser un político limpio y con el orgullo de quien lidera un partido ejemplar.”.

Un golpe que hoy desvela que le hizo plantearse su dimisión. “Bueno, me pareció hasta incluso la solución más sencilla para mí y para mi familia. Pero después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no, no es nunca una opción”, confiesa. Explicaciones que no han convencido a un Alberto Núñez Feijóo que ha respondido con el cuchillo entre los dientes. “Viene de cordero degollado y ha resultado ser un fraude. No vino a limpiar nada sino a ensuciar todo”, afirma el líder del Partido Popular.

“Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe", según Feijóo

Feijóo no duda en aprovechar este momento de crisis con el caso Koldo para atacar a Sánchez: “No eligió a personas equivocadas para hacer cosas correctas eligió a personas correctas para cosas equivocadas que necesitaba para llegar al poder. Llevaban menos de un mes en La Moncloa y ya se pusieron manos a la obra. Perdón, manos a las obras. No es su falta de control, señor Sánchez, es su falta de ética y de decencia”, incide.

El líder del PP saca a relucir las investigaciones a la familia del presidente y le ha vuelto a pedir que se vaya. “Lo mejor para usted es confesar todo lo que sabe. Ayudar a devolver el botín y convocar elecciones”, subraya. Unos ataques que también lanza a casi todos los socios del Gobierno: “Van a tragar con unas pocas medidas cosméticas, con las bromas que acabamos de escucharle”.

Un tono duro que ha replicado Santiago Abascal, líder de Vox: “No me extraña que esa cara necesite tanto maquillaje porque es de cemento, pero lo cierto es que has hecho cosas que dan entre pena y asco, indecente, corrupto y traidor”. El líder de Vox y sus diputados no se han sentado en sus escaños durante la intervención de Sánchez como muestra de desprecio a Sánchez.

Los ataques entre Sánchez y Feijóo, protagonistas del pleno

Pedro Sánchez se ha defendido en el turno de réplicas y saca todos los casos de corrupción que afectan al PP, desde los gobiernos de José María Aznar hasta los de Mariano Rajoy. A Feijóo le ha dicho directamente que lleva 25 años medrando, tapando y auspiciando la corrupción. La réplica de Alberto Núñez Feijóo no se ha quedado atrás y hace ataques personales y familiares al presidente del Gobierno. Después, fuentes del Ejecutivo aseguran que Feijóo ha perdido los papeles. Están enfadados con esa réplica y aseguran que es fruto de la frustración y de la impotencia del líder de la oposición.

"La triste verdad es que usted lleva 25 años conviviendo, consintiendo y auspiciando las corruptelas del partido, que es el más condenado por casos de corrupción de la historia democrática en nuestro país", ha señalado Sánchez. A lo que Feijóo le ha respondido: "Sea usted decente, váyase, dimita, convoca elecciones y deja hablar a los españoles, ¿le parece poca propuesta?".

Desde una relación estrecha con un delincuente hasta la investigación del novio de Ayuso

Después de que Feijóo haya hablado de todas las investigaciones que hay alrededor del presidente, Sánchez ha recalcado que el único que ha mantenido una relación estrecha con un delincuente condenado es él. "Una doble moral en virtud de la cual yo tenía que saber todo lo que hacía el señor Cerdán a espaldas del partido, pero en cambio el señor Rajoy no podía saber que los sobres que recibía eran ilegales", afirma.

Y va más allá. "Anuncian que si gobiernan van a introducir una reforma a medida para salvar al novio de la señora Ayuso, que está siendo investigado por haber defraudado al fisco. Eso es lo que ustedes han aprobado este fin de semana y luego hablan de autoamnistía. El descaro es total", critica el presidente del Gobierno. "España necesita un Gobierno decente, este no lo es. España necesita un presidente honrado, este no lo es y España necesita un presente y un futuro mejor y lo tendrá", apunta Feijóo tras la réplica de Sánchez.

Las medidas anticorrupción más destacadas por Sánchez

En este pleno, Sánchez ha presentado un plan de lucha contra la corrupción que contempla 15 medidas acordadas entre el PSOE y Sumar y el aval de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Entre las destacadas por el presidente del Gobierno se encuentra: