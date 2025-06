El PSOE sale en tromba para defender a Pedro Sánchez en medio de la crisis de Gobierno

El Gobierno de Pedro Sánchez se tambalea tras la dimisión de Santos Cerdán: ¿aguantará su mandato?

Los audios entre Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García, que ayer revelaba el informe de la UCO, son claves para entender lo que está ocurriendo. Según informa Carlota Núñez, los tres llevaban así supuestamente desde 2015. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se mostró decepcionado con su número tres del partido -que ya ha dimitido- pero sostiene que la trama no afecta al Ejecutivo.

En el primer audio, que aparece en el informe de la UCO, el exsecretario de la Organización del PSOE le dice a Koldo que no diga en voz alta las cantidades de las supuestas mordidas. “Esto se escribe y luego se tira”, asegura. Y el exministro de Transportes le da la razón. En el segundo audio queda en evidencia el enfado de Koldo con Santos Cerdán porque no les hace caso ni a él ni a Ábalos desde que fueron destituidos. Y Koldo recuerda que Santos Cerdán ha cobrado dinero delante de él.

"Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos", afirma Santos Cerdán

Noticias Cuatro tiene acceso a los audios que aparecen en el informe de la UCO y que señalan a Santos Cerdán. "450 se le dieron en tres sobres", comienza diciendo Koldo García. A lo que Santos Cerdán le responde: "Que no voy a decir, que yo traigo el papel, lo apuntamos y lo vemos, punto". "Vale, 50 de las otras dos, que son la vieja...", resalta el exasesor de José Luis Ábalos.

"Koldo, que no quiero que hables. Ya está, que no hay que decir tantas cosas. Se pone, se ve y se rompe... Y se tienen aquí, joder. Que no hay ningún... y no hablar... punto", sentencia Cerdán. La supuesta trama no solo gestionaba presuntas mordidas sino que también pedía trabajo para amigos y familiares, como en el caso de Koldo quien le llega a pedir a Santos Cerdán trabajo en Valencia para Nicoleta, una chica rumana. Koldo aseguraba con otras palabras que Nicoleta podía hacer algo más que dedicarse al sexo, que la mujer estaba en el paro y quería mudarse a Valencia.

El PSOE sale en tromba para defender a Pedro Sánchez

El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra en una situación crítica, pero mantiene que no habrá ni elecciones ni cambios en el Ejecutivo. Los ministros se esfuerzan en alejar la sombra de la legislatura e intentan aislar el caso a las actuaciones de Santos Cerdán. "Son conductas irregulares, individuales, que no afectan al Gobierno". Es lo que defienden hoy desde el Ejecutivo, donde también ponen el foco en la rapidez y la contundencia con la que se ha actuado en cuanto se ha tenido conocimiento de ese informe.

"Creo que es importante que sigamos gobernando, que sigamos con este proyecto político", señala Félix Bolaños, ministro de Justicia. Pero, a partir de ahí, surgen las preguntas ¿es posible? ¿aguantará? Los ministros responden que sí, que “el Gobierno sigue”. En plena digestión tras el mazazo, todo a una, se esfuerzan por taponar la hemorragia defendiendo la contundencia y aislando el caso a Santos Cerdán.

La cuestión de confianza se queda sobre la mesa

Sobre la mesa queda otra opción: una cuestión de confianza. De momento lo descartan, aunque sí es un planteamiento de Sumar. Para seguir gobernando, Sánchez necesita a su socio minoritario, Sumar, que exige borrón y cuenta nueva. Pero también a todos sus aliados parlamentarios que quieren más explicaciones y más medidas. El Gobierno ha estado en contacto con ellos en las últimas horas y confía en mantener su apoyo para evitar un final precipitado de la legislatura.

Al Partido Popular no le sirven las explicaciones de Sánchez, exigen su dimisión y apela a los socios de investidura para que retiren sus apoyos al Ejecutivo. "Todo lo que toca el presidente Sánchez lo ha manchado. Y por tanto, el problema es el presidente Sánchez, quien se va a llevar al Gobierno por delante", recalca el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. "Se acabó la estrategia de que todo es fango. Se acabó la estrategia de que todos son bulos, pseudomedios. Se acabó la estrategia de que la culpa es de los jueces de la UCO que persiguen a los progresistas. Se acabó el relato, se acabó la huida. Están acorralados", concluye.