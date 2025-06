El informe de la UCO coloca al número dos del PSOE en la cúspide de una presunta organización criminal

MadridMás de 10 años de connivencia entre Santos Cerdán y Koldo García, quien dio explicaciones de su patrimonio, para hacerse ricos. Eso es lo que dibuja el informe de la UCO que aporta indicios de las presuntas comisiones cobrados por Santos Cerdán al menos desde 2014. Un documento que ha cambiado del foco de la investigación del llamado caso Koldo a Santos Cerdán, según informa Isabel Sanz y María Galán.

El informe de la UCO coloca al número dos del PSOE en la cúspide de una presunta organización criminal pensada para cobrar cantidades millonarias de constructoras. Los agentes dicen que es Santos Cerdán el que arranca junto a Koldo estas prácticas en Navarra cuando trabajaban juntos en el PSOE de allí. Es él quien coloca a Koldo como mano derecha de José Luis Ábalos en Fomento para que controle todas las obras entregadas en el ministerio y que ese sistema de mordidas se implante también allí.

"Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él [Ábalos]", le dijo Koldo a Santos

Koldo hacía de notario sin que los demás lo supieran y la Guardia Civil ha encontrado esos mensajes y esos audios. En el audio del 22 de abril de 2019, Koldo le susurra a Santos: "Necesito algo de dinero jefe, porque se lo di todo a él [Ábalos]". Santos responde: "Tiene que haber 50 para él y 10 para ti”.

En otra de las conversaciones, por ejemplo, hablaban Koldo y Ábalos de que estaban enfadados porque parecía que Santos Cerdán presuntamente no cumplía con los pagos. "El señor Santos se está haciendo “el Dumbo” pero más allá de lo exagerado. Pero como digo, ya he hablado con él en dos ocasiones y yo creo que ya se está pasando de listo”, dice Koldo.

Koldo destaca que tiene dos móviles que le dio en confianza Santos Cerdán

Según la UCO, en otra de ellas hablan Koldo y Santos Cerdán el dos de febrero de 2022. Y ahí queda claro, por ejemplo, la cantidad de obras que tenían repartidas y presuntamente comprometidas por España: 550. De Murcia, Tarragona, Logroño y Sevilla. Ya la Justicia determinará si eso es delictivo. Pero no es lo único que se ha encontrado.

Hay incluso grabaciones sobre la posible manipulación de las primarias del PSOE en 2014. En una de ellas, Santos Cerdán le dice a Koldo que meta en una urna -cuando no le vea nadie- dos papeletas de dos militantes que no habían votado. En otra de las conversaciones, Koldo dice que tiene dos móviles que le ha dado en confianza Santos Cerdán y que si no siguen cobrando después de las obras comprometidas, aunque estén fuera del ministerio, le va a llevar esas grabaciones a Pedro Sánchez. Lo que quiere decir que, hasta ese entonces, el jefe del Ejecutivo no sabía nada.

Santos Cerdán gestionaba, controlaba y repartía con Koldo García y con José Luis Ábalos, según la UCO

Tras haber leído el informe, el juez instructor del caso Koldo en el Supremo ofrece a Santos Cerdán declarar voluntariamente el 25 de junio. Esa es la fecha que propone el magistrado por las sospechas de posibles delitos de organización criminal y de cohecho. Es decir, por el amaño de contratos para adjudicar obra pública a empresarios amigos que a cambio pagaban una mordida. Comisiones que, según el informe de la UCO, Santos Cerdán gestionaba, controlaba y repartía con Koldo García y con José Luis Ábalos.

El informe tiene 490 páginas y en ellas se recogen las transcripciones de varias conversaciones entre Koldo García y el secretario de organización del partido socialista. En una, Koldo le pide dinero para él o para Ábalos, en otras hablan de a quién hay que conceder uno u otro contrato de obra pública y en algunas se detecta a un Santo Cerdán cauteloso, como no queriendo hablar. Todas sin ser consciente de que en ese momento Koldo García le estaba grabando conversaciones.

El juez le propone a Cerdán declarar el 25 de junio

Cerdán ha llegado a las 10:30 horas de la mañana al Congreso de los Diputados negando amaños en concesiones públicas. Pero solo media hora después, el juez Puente -que investiga el caso Koldo- ha emitido un auto en el que señala que hay consistentes indicios de su participación en una adjudicación indebida. "Indebida y arreglada", según el auto, en connivencia con Koldo García y José Luis Ábalos.

El magistrado cree que las grabaciones recogidas por la UCO podrían apuntar a delitos de integración en organización criminal y de cohecho. Por eso, propone a Santos Cerdán declarar de manera voluntaria, sin pedir el suplicatorio, el día 25 de junio. El día anterior, tendrán que volver Ábalos y su antiguo asesor.

Las citaciones se producen solo dos días después de una batida de registros no solo en casa de Ábalos, sino también en varias empresas, como ‘Servinabar’, en Pamplona. Una pequeña compañía que entró en la UTE adjudicataria de las obras de los túneles del puerto de Velate, compañía que patrocinaba a Koldo en su faceta de Aizkolari y que según algunos medios está vinculada a Santos Cerdán.

Gritos de dimisión en el interior del Congreso de los Diputados

Pendientes del contenido del informe de la UCO también han estado toda la mañana en el Congreso de los Diputados. Una mañana tensa sobre todo para Santos Cerdán que ha acudido al pleno en medio de gritos de dimisión. Cerdán se ha mostrado tajante en los pasillos del Congreso, donde ha asegurado que “no recuerda la conversación de ese tipo”, en referencia a las charlas sobre las obras públicas.

La presidenta del Congreso ha intentado poner orden y el Partido Popular ha atornillado para que Cerdán diese explicaciones. Mientras, el número tres del PSOE no ha dejado de mirar su móvil una y otra vez. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha ofrecido unas declaraciones en los pasillos: “Vamos a dejar trabajar a la UCO y a los jueces. Tiempo habrá de conocer lo que hay y opinar”. A la pregunta de si pondría la mano en el fuego, no ha respondido.

El PSOE sigue en shock. El escaño del presidente del Gobierno ha estado vacío y el PP ha ido a saco. “Le exigimos explicaciones, dimisiones y elecciones. Hoy es el día y no tiene excusa”, ha recalcado Miguel Tellado, portavoz de los populares. Los socios han reclamado explicaciones, pero de momento Santos Cerdán se ha limitado a decir que no ha tenido tiempo de mirar el informe.