Santos Cerdán dimite como secretario de Organización del PSOE y deja su acta de diputado tras publicarse el informe de la UCO

MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece ante los medios para pedir perdón y destacar que "estaba convencido de su integridad hasta esta mañana". El informe de la UCO, que señala a Santos Cerdán en las mordidas por la adjudicación de obras públicas, ha revolucionado a la política española. El secretario de la Organización del PSOE ha presentado su dimisión y ha dejado su acta de diputado.

"Perdón a la ciudadanía, perdón especialmente a los militantes y a los simpatizantes del partido. Quiero pedir perdón porque hasta esta mañana estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán. No existía ningún indicio de la participación de Cerdán en el caso Koldo", afirma el jefe del Ejecutivo.

“Me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza", confiesa Sánchez

Pedro Sánchez anuncia que pondrá en marcha una auditoría externa de las cuentas del partido y lamenta la confianza depositada en Santos Cerdán. "No debimos confiar en él", confiesa. El jefe del Ejecutivo asegura que habrá una reestructuración de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE: “Me provoca una enorme indignación y una profunda tristeza ver que todo un proyecto político en el que confían millones de personas y del que dependen millones de personas se vea afectado por la conducta de unos pocos”.

Sánchez subraya que no conocía el informe de la UCO hasta esta mañana: “No conocía absolutamente nada. Este es un Gobierno que respeta el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a diferencia de lo que sucedió en el pasado”. La conversación entre el presidente y Santos Cerdán se ha producido esta tarde, cuando le ha pedido que dimitiese y el secretario ha insistido en su inocencia.

Descarta la convocatoria de unas nuevas elecciones

El presidente del Gobierno descarta un adelanto electoral porque este tema "no va por él, ni por el partido": “Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027 porque esto no va de mí ni del partido socialista ni de los diputados del PSOE, va de un proyecto político que está haciendo cosas buenas por nuestro país”.

“Yo creo que este Gobierno está sufriendo de una manera bastante evidente un asedio por parte de la oposición sobre multitud de cuestiones que nada tienen que ver con la realidad. Y el Gobierno, cuando encuentra indicios que pueden ser sustantivos y materiales de causas judiciales como la que nos ha convocado hoy: el PSOE actúa”, concluye.