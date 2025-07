Desde 'Adelante Andalucía' denuncian los cambios "sospechosos" que ha sufrido el perfil de Moreno Bonilla en la web del parlamento andaluz

Juan Manuel Moreno Bonilla se convertía esta semana tras la denuncia del grupo 'Adelante Andalucía' explicando que la pestaña de "Datos personales" de la ficha del presidente había desaparecido. Moreno Bonilla habría ido modificando su currículum a lo largo de los años y esto es algo que el grupo andaluz ha puesto en el tablero.

Este hecho llega tan solo un día después de que la diputada y vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP, Noelia Núñez, dimitiera de todos sus cargos al salir a la luz que había mentido en varios puntos de su currículum y admitir posteriormente que no posee ningún título universitario.

Al igual que Noelia Núlez, el propio Moreno Bonilla también ha ido modificando su currículum a lo largo de los años. Si en el año 2000 ponía en su información académica al acceder al Congreso de los Diputados que era "Licenciado en Dirección y Administración de Empresas", en la siguiente legislatura, en el año 2004, ya no figuraba el término "licenciado", en su lugar, ponía "Estudios en Dirección y Administración de Empresas", "Máster en Dirección y Administración de Empresas (EADE)" y un "Programa para el Liderazgo en la Administración Pública (IESE)". Cuatro años después, en 2008, solo se mantenía el máster y el programa del IESE.

José Ignacio García es portavoz de 'Adelante Andalucía' y ha conectado en directo con 'Todo es mentira' para poner el foco sobre el currículum de Juan Manuel Moreno Bonilla, actual presidente de la Junta de Andalucía desde 2019, en la web del parlamento andaluz:

"Lo llamativo es que al principio de la legislatura sí que aparecía el currículum de Moreno Bonilla en la web del parlamento, en los últimos tiempos han ido, curiosamente, apareciendo y desapareciendo títulos (...) Yo no creo que una titulación le haga a alguien ser mejor o peor dirigente político, pero mentir sí que te hace ser peor político, porque cuando eres capaz de inventarte una licenciatura, ¿de qué no serás capaz?".

Ana Vázquez, diputada por el PP, no perdía detalle de la intervención de José Ignacio García y trasladaba la atención a los numerosos escándalos que salpican últimamente al PSOE, no sin también lanzar un dardo a una compañera de programa socialista: "En el PSOE también hay casos, si no que le pregunten a Susana Díaz por su currículum".

La colaboradora sevillana, que se encontraba viendo el programa por televisión, se ponía inmediatamente en contacto con 'Todo es mentira' para pedir explicaciones a la gallega:

"En esta vida cada uno es responsable de sus declaraciones y yo soy responsable de lo que digo. Yo hasta que no acabé la última asignatura de derecho no puse en el currículum que era licenciada, por eso cuando empecé siendo concejala no lo puse y después sí. La gente lo que necesita de sus políticos es honestidad y yo creo que la tengo".