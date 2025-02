El exministro de Asuntos Exteriores ha comentado, en primer lugar, que "no es la primera vez que no hay un agravio a Ucrania", puesto que en 2014, Putin invade y anexiona Crimea y el Dombás. Ante esto último, Margallo se mostraba crítico: "La reacción de la UE fue muy tibia, pusimos sanciones que no han servido para nada. Se creía que no comprándoles gas y petróleo no les íbamos a debilitar".