Sobre los detalles del comportamiento inaceptable que recibió por parte de Monedero era muy clara: "A mí me fastidió toda la noche. Me estuvo baboseando toda la noche , cogiéndome la cintura, invadiendo mi espacio y tocándome. Hasta que que me cansé y me fui".

En referencia a por qué no denunció los hechos en su momento, la exdiputada del partido morado añadía que esto sucedió cuando el foco no estaba en el acoso a las mujeres y que Podemos no era aún un partido: "Esto sucedió en mayo de 2014, cuando ni Podemos existía en el mapa. Yo era la última en llegar y no me iba a enfrentar contra él. Es algo que nos pasa mucho a las mujeres, encontrarnos con un baboso pesado. Eso no fue seducir, eso fue acosar y tratar mal a las mujeres.