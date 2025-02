"A veces veías en actos cuando terminabas demasiado acercamiento físico entre ciertas personas que no sabíamos la relación que tenían entre ellos, por lo que no podáis darle mucha importancia", ha contado el coordinador de 'Xuntos' en 'TEM'. Marta Flich no tardaba en preguntarle de parte de qué dirigentes de Podemos veía esos comportamientos que había mencionado.