''La primera respuesta consiste en agradecer el contacto y decir que se iba a remitir a la Comisión de Garantías. Unas semanas después, esa Comisión responde a esta mujer diciéndole que han recibido la información y que para iniciar el expediente necesitan que rellene un formulario a través de un link. Esta mujer asegura que el mail no le ha llegado nunca y ahí se para todo'', explica la periodista.

Además, indica que Podemos, como no hubo respuesta al mail, no siguieron investigando e indagando: ''La explicación es insuficiente porque considera que podrían haber contactado de otra manera, en cualquier caso, eso no sucedió''.