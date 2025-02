En los audios de Whatsapp, Sergio Gregori revela lo ocurrido: "Esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, de baboseo, cosas que tal como me las contó suenan a agresión sexual y que son graves. Y ella es la que ha decidido que esto no trascendiera a la esfera pública", refiriéndose a su amiga que decidió no denunciar tales hechos.