La no aprobación de la ley ómnibus del Gobierno del pasado miércoles, gracias a los votos en contra del PP y Junts , no solo hizo decaer la subida de las pensiones o las bonificaciones del transporte público, sino que también se incluía el traspaso al PNV por parte del Estado de un palacete ubicado en París , en la céntrica avenida Marceau. Esto ha causado gran revuelo en el plató de 'TEM', con Ana Vázquez , diputada del PP y un exsenador del PNV protagonizando un tenso cara a cara.

"Se ha informado muy mal" , le decía Anasategi a Ana Vázquez, para añadirle que tenía que tener un "mínimo de cultura" . "No sé si los nombres que le estoy diciendo le suenan de algo. Pero fue incautado. Que usted lo esté defendiendo nos parece insólito desde el punto de vista democrático", subrayaba el exsenador del PNV. Ana Vázquez, sin pelos en la lengua, decía lo siguiente: "Me parece insólito que me dé usted lecciones aquí de derechos humanos cuando sabemos en qué parte estaba cada uno cuando ETA estaba matando".

Además, Ana Vázquez le mencionaba algunos puntos en los que el PNV dijo en varias ocasiones que no estaba acreditado que sea del PNV: "¿Por qué hasta el 2025 el PSOE no lo da? Porque necesita los votos". El exsenador del PNV se mostraba contundente tras las últimas palabras de la, en muchas ocasiones, colaboradora en 'TEM': "Llevé trece años escolta porque fui amenazado por ETA. No me de usted lecciones de democracia".