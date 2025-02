Risto Mejide, contundente con Raúl Mérida tras las imágenes de Mazón en el CECOPI: ''¿Estaba o no allí?''

La Generalitat ha aportado imágenes de Mazón a las 20:28h en el CECOPI

'Todo es mentira' ha conectado en directo con el Secretario de Medioambiente en Valencia, Raúl Mérida

Un informe de la Generalitat muestra imágenes de Mazón llegando al CECOPI a las 20:28h

La Generalitat valenciana ha elaborado un informe para acreditar y confirmar que Carlos Mazón estuvo en el CECOPI a las 20:28h. Lo ha hecho después de conseguir las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Emergencias en las que se puede ver al presidente entrando en el lugar a esa misma hora.

Tras salir a la luz las imágenes, 'Todo es mentira' ha conectado en directo con Raúl Mérida, Secretario de Estado de Medioambiente de Valencia, que da su opinión en el programa sobre todo lo ocurrido.

''Después de la tragedia, no podemos estar con rectificaciones, tenemos que tener la información muy clara. Durante estas semanas he escuchado cosas que me han dolido. Yo no estaba en mi casa, estaba en Alfafar, he estado durante tres meses en la zona cero prestando un servicio, puedo decir desde dentro el trabajo que se ha realizado en la DANA y cómo muchas cuestiones han supuesto palos en la rueda'', comienza explicando el secretario.

Tras sus palabras, Risto Mejide le ha pedido que se ciña a si Carlos Mazón estaba o no en el CECOPI, y él se ha pronunciado: ''Carlos Mazón ha manifestado a la hora que estaba en el CECOPI y ha aportado las pruebas que tenía al respecto''.

''Él ha dado las explicaciones y ha argumentado las horas en cada momento, lo ha explicado. Respecto a la inacción, no es verdad. A las 48 horas de la tragedia, la Generalitat estaba ahí'', tras sus palabras, Risto Mejide ha intervenido: ''A las 48 horas no me sirve, estamos hablado del 29 de octubre, se refiere a lo que le interesa ¿Qué hizo la Generalitat el 29 de octubre? A parte de que el señor Mazón comiese durante tres horas''.