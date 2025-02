Se sorprende al descubrir que su cita tiene dos hijos de 10 años: ''Con esa edad me faltaría energía''

A Merche, José Antonio le ha resultado atractivo y bien cuidado, pese a que no le ha visto ''muy alto''. Y a José Antonio, la sonrisa de Merche le ha encantado : 'Es agradable, no puedo explicarlo, se le encienden los ojitos y los labios se le abren. Una mujer con una bonita sonrisa es lo más atrayente que puedo tener delante''.

''Si yo tuviera que tener unos niños de esa edad me faltaría energía'', le ha confesado José Antonio y no se ha mostrado muy convencido con la idea: ''Eso para mi, que estoy deseando vivir, no deja de ser un pequeño lastre''.

Nuestros solteros han dejado de lado el tema de los niños y han comenzado a hablar sobre sus relaciones . José Antonio le ha confesado a Merche que lleva tres años y medio sin tener ningún tipo de relación porque no le gusta cómo funciona hoy en día y su cita ha coincidido con él: ''Yo es lo que estoy buscando ir poco a poco conociéndose y tendrá que surgir el amor, y si no surge, cada uno por su lado''.

José Antonio ha querido una segunda cita: ''Si dijera que no, estoy loco. Es una señora estupenda, extraordinaria, simpática, dulce, amable'', y Merche ha estado de acuerdo: ''La distancia lo veo un problema, pero me lo he pasado muy bien y me pareces encantador, sí me gustaría, para conocernos más y ver qué pasa. Necesitamos tiempo para iros conociendo''.