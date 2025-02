Descubre cuáles son los síntomas de las solteras de 30 que buscan el amor en ‘First Dates’

Marcos se ha presentado como “un flipao de gimnasio”, pero con la cabeza en su sitio. Es técnico de imagen y ayuda en la creación de contenido para redes sociales en el Archivo Histórico Nacional en el Ministerio de Cultura. Le gusta mucho la adrenalina y en sus redes suele hablar de arte urbano, pero en un contexto de humor. Le ha contado a Cristina que en ‘First Dates’ quiere conocer a alguien y que le gustaría que fuera una chica con “carácter, humor y chulería”.

Cristina, su cita de ‘First Dates’, siente que es distinta a las demás chicas y lo está pasando realmente mal. Cuando era pequeña se imaginaba con 30 años teniendo casa, hijos y trabajo estable, y “no tengo nada, ni el trabajo”. Los dos son de Madrid y ella ha alucinado al saber que él solo tenía 27 años “aparentas más, pero no te lo tomes a mal”. No ha querido que se lo creyera y le ha dicho que le parecía “monono”.

Él ha querido saber a qué se dedicaba su cita y Cristina le ha contado que hacía cosillas de azafata mientras se preparaba las oposiciones a auxiliar judicial, lo mismo que estaba estudiando él.

Cristina, al saber que Marcos es un tipo de gimnasio: “Me va a ver como una amiga”

Mientras pedían la cena, Cristina le ha contado que era una chica muy casera “me encanta dormir y ver mis series en casa”. Él le ha dicho que solo se quedaba en casa un domingo tonto, pero que le gustaba mucho hacer cosas e ir al gimnasio. Ella se ha sorprendido porque no le gustaban nada los chicos de gimnasio. Él se ha sorprendido y le ha hecho alguna que otra broma de gimnasio, pero en realidad, Cristina ha tirado la toalla antes de saber si le podía gustar o no “yo soy muy básica, creo que me va a ver como una amiga para tomar un café”.

En el tema musical, Cristina le ha dicho que escuchaba de todo menos bachata y que el cine le gustaba el dramático y las películas que te hacían pensar, pero no tenían ni idea de directores ni de nombres de actores. Él es un friki del cine, los videojuegos, el manga… “Tengo todo el cuerpo tatuado”.

Cristina se asusta al saber que Marcos es un cani: “Eres de Vallecas”

Al ver que Cristina partía los espaguetis con cuchillo y tenedor, Marcos no ha podido contener la risa “es que son muy largos y no quiero hacer el ridículo, me lo ha dicho mi abuela”. Él le ha dicho que se la iba a jugar “y eso que me he puesto de blanco”. La soltera le ha dicho que siempre suele vestir de negro y ha flipado al saber que Marcos era muy cantoso vistiendo y que solía llevar oros “¿Cómo los canis?”. Ella tuvo una época choni, pero no se imagina a Marcos en una segunda cita con los anillos y el cordón de oro “que se lo guarde en un bolsillo, a mí, eso no”. Eso sí, no le ha extrañado “eres de Vallecas”.

En el tema de relaciones, Marcos le ha dicho que había tenido dos relaciones estables y que hacía unos meses que había roto su última relación de cuatro años. A ella le ha sorprendido que buscara el amor tan pronto y le ha sentado fatal que le dijera que había venido a ‘First Dates’ a vivir la experiencia.