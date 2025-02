Un soltero de más de 70 presume de físico en ‘First Dates’: “Puro hierro”

José Mª es un tipo muy activo y asegura que mientras que tenga fuerzas, no va a parar de hacer cosas. Es cineasta y está rodando cortos de terror, aunque durante mucho tiempo ha realizado documentales de naturaleza. En ‘First Dates’ está buscando a una chica activa y divertida, que no se quede en casa con los brazos cruzados. Carlos Sobera le ha dicho que él estaba en plena forma y se ha tocado los abdominales al mismo tiempo que bromeaba “ hierro puro ”.

El soltero le ha dicho que él está todo el día para arriba y para abajo, en moto, en coche y caravana. A Paqui le ha encantado la idea de la caravana y ya se ha visto con él viajando a su lado. Paqui le ha contado que era viudo y que con 23 años ya tenía 6 hijos “se me murieron dos… Yo lo he pasado muy mal, pero me ha ayudado mucho ser muy activa, muy nerviosa, con tanto niño yo no me podía quedar quieta”. Le ha contado a su cita que su pareja estaba todo el rato trabajando y que, aunque ella, también trabajaba, la casa y los niños eran para ella.