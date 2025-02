Raquel se ha presentado en ‘First Dates’ como una mujer optimista a la que le ha ido fatal en el amor “tengo un ojo que parezco ciega”. Tiene un hijo que es huérfano de padre porque fue madre soltera, luego asegura que “me casé y la cagué”. Nos ha contado que ella no saber qué es que le hagan una soltada y tiene claro que “ya no lavo más calzoncillo, lavo lo mío y lo de mis hijos”.