Dos solteros conectan gracias a la lengua de signos, pero uno no lo tiene del todo claro: ''Sexualmente...''

Sergio y Diego llegan a 'First Dates' en busca del amor

Diego es sordo de nacimiento y Sergio sabe hablar lengua de signos gracias a un ex novio suyo

Un soltero de ‘First Dates’ se va al baño en el momento de pagar la cuenta

Diego es sordo de nacimiento, tiene 36 años y llega a 'First Dates' acompañado de Ana, su traductora de lenguaje de signos. Nuestro soltero llegó a España desde Venezuela hace siete años en busca de un futuro mejor. Lleva siete años soltero y cuenta que acude al programa en busca del amor porque un amigo suyo se lo recomendó. Le gustaría encontrar una relación para poder conversar, aprender y compartir.

Cenará con Sergio, un hombre de 42 años que conoce la lengua de signos porque su ex, que era sordo, le enseñó. Nada más verse a Diego le ha parecido maravilloso que su cita conociese la lengua de signos. La cena y la conversación entre ambos ha fluido muy, pero que muy bien, Sergio le ha contado a su cita por qué aprendió lenguaje de signos, y a él le ha encantado: ''Le gustan las personas sordas siendo oyente, eso es de admirar''.

Diego le ha explicado a Sergio que el lenguaje de signos de Venezuela es diferente al de España, pero pese a esa pequeña diferencia los dos han conseguido entenderse a la perfección y Sergio ha bromeado: ''Lo primero que le voy a enseñar son los insultos''. Diego le ha contado la historia de su vida a su cita, y Sergio se ha mostrado muy interesado, aunque se ha mostrado molesto porque la familia de Diego nunca haya aprendido lenguaje de signos.

''Busco un hombre que me dé amor, que sea honesto, que me dé confianza'', le ha confesado Diego, y Sergio ha querido ir más allá: ''¿Activo o pasivo?'', ha preguntado entre risas, y su cita se ha sincerado: ''Yo soy versátil, pero me gusta más ser pasivo'', con la conversación la temperatura ha subido y ambos se han puesto rojos, algo que les ha hecho mucha gracia.

Después de la cena, Sergio y Diego se han ido a la sala de 'Intimidad total' del restaurante del amor, allí se han conocido un poquito más y Sergio ha protagonizado un divertido momento al asustarse cuando ha empezado a sonar la música: ''Qué susto, claro tú no lo oyes'', le ha explicado la situación a su cita y a Diego le ha parecido un momento muy divertido. pero a Sergio no le ha acabado de encajar Diego como pareja: ''Es muy majo y por el tema de la lengua de signos podríamos hablar de muchas cosas, pero no hay atracción sexual''.

La decisión final

Tras pasar una cena muy amena y divertida, Sergio y Diego han vuelto a verse las caras para tomar una decisión final ¿Decidirán irse juntos? ¿Habrán encontrado el amor nuestros solteros?