Sebas es community manager, DJ y sobre todo, un tipo con las ideas muy claras que tiene claro que va a conseguir todo lo que se proponga. Vive en las Rozas (Madrid) y trabaja en una empresa de eventos. Según le ha contado a Laura Boado en ‘First Dates’ , en el tema amoroso no tiene nada hasta el momento y está buscando a una chica con rollito y con ambiciones.

Yaiza, su cita en ‘First Dates’, siempre ha querido estudiar diseño de modas, pero ahora le gusta mucho más el patronaje y tiene claro que va a ser la nueva Donatella Versace. Al ver a Sebas se ha asustado un poco porque le ha visto muy alto, pero “me suelen gustar más altos, no es muy difícil”. Han comenzado hablando de sus vidas laborales y Yaiza le ha contado que también estudiaba estética. Sebas ha tenido la sensación de que Yaiza no era su tipo, pero ha querido conocerla y romper sus esquemas.