Mónica se debate entre parecerse a Victoria Federica y a Rosalía. Eso tiene claro que ella es “más pija que casual y más casual que choni, en chándal nunca”. Está opositando para ser Guardia Civil de tráfico y le ha explicado a Carlos Sobera al llegar a ‘First Dates’ que le gusta el trabajo de noche “hacer controles de alcoholemia, drogas…”.

También le ha contado al presentador que su gran pasión son los toros y la caza, algo que siempre ha practicado junto a sus cuñados. El presentador le ha pedido que le dejara una nota a su cita y ella ha tenido claro que lo que necesita es comprensión y sinceridad.

José repite cita en ‘First Dates’: “Mi ídolo es Milei”

José, su cita, tiene claro que lo más importante para él es que su pareja comparta sus ideales políticos “no quiero que me digas que eres de Vox, pero no me digas que eres de Sumar, eso no te lo permito”. El soltero ya vino al restaurante hace unos meses y nos dejó claro que su ídolo político era Javier Milei.

Según le ha contado a Sobera, sus objetivos han cambiado y ahora está muy centrado en sus estudios de turismo y es creador de contenido, cosas que le quitan el tiempo para el amor “no he conocido chicas y por lo tanto, no me he comido un pete”. Al leer que, a Mónica, su cita, le encanta “Vox, caza y toros”, se ha llevado una alegría y ha querido conocerla inmediatamente.

José no sabe qué son Las Ventas ni el Rocío

Al verle, Mónica se ha quedado un poco chafada porque ella se esperaba a un chico en chinos y en camisa, y José se ha presentado a su primera cita en chándal. Superado el shock, Mónica ha querido saber la edad de José. Él tiene 20 años y ella 18, se han contado qué estudiaban y Mónica le ha contado que en su tiempo libre le gustaba mucho irse a las ganaderías a ver los toros. Él es más de videojuegos, pero le ha parecido muy bien que a ella le encantaran los toros.

Mónica ha querido saber si José había ido alguna vez a las Ventas, pero el soltero no tenía ni idea de qué le estaba hablando “Sé que hay una estación de metro”. El soltero le ha pedido que le contara qué era, pero ella ha preferido que lo buscara en Google. José no estaba seguro de haber ido o no a la plaza de toros alguna vez.

Al hablar de música, también se han visto en mundo muy diferentes. José le ha dicho que le gustaba la música de Eminem, Queen, pero ella no sabía de qué le estaba hablando. Mónica le ha gustado que no le desagradara el flamenco, pero ha flipado cuando le ha hablado del Rocío y él le ha dicho que era “el agua que se queda en las hojitas”. No sabía qué era la celebración andaluza.

“Ni me va ni me viene”, le ha respondido José a Mónica cuando le ha preguntado por el tema de la religión. Ella le ha dicho que era creyente, iba a misa y era virgen, algo que a él le ha parecido “curioso, curioso sin más”. José ha querido saber si quería esperar al matrimonio y ella le ha dicho que estaba esperando a encontrar a un hombre hecho y derecho.

Mónica se atreve a rapear en el reservado de ‘First Dates’: “Me he muerto de la risa”

José no le estaba transmitiendo ninguna atracción y ha flipado al saber que era su segunda cita en ‘First Dates’ y que la primera la tuvo por pasar el rato. En el reservado, les han puesto un rap y a Mónica le ha entrado la risa floja cuando él le ha pedido que le acompañara, pero se ha lanzado a la piscina. José también se ha atrevido con el flamenquito y han disfrutado de un rato muy divertido.