El presentador ha querido saber si Julen usaba las aplicaciones para ligar y él le ha narrado un episodio terrorífico que vivió hace unos años “me libre de que me mataran de milagro, salió en la prensa nacional, al día siguiente mataron a otro empresario vasco”. A Carlos Sobera le ha querido sonar la historia “estuve secuestrado, maltratándome, un tema muy duro…”. Según ha narrado el empresario, llegó a estar con la cabeza abierta y la pierna rota, pero no fue hasta que le amenazaron con su familia cuando dijo “matadme si queréis, pero no voy a llamar a nadie”.