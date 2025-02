'First Dates' no está hecho para ninguna edad en concreto. Sí para el amor. Es por ello que Narciso, a sus 94 años, se plantaba en el programa de Cuatro. "Por todos los sitios que voy, dejo amistades", aseguraba el soltero, para añadir que es una persona "muy amigable". Carlos Sobera no daba crédito: "Estás pletórico. Estás muy bien para esa edad". Un Narciso que desvelaba que todos los veranos -concretamente los fines de semana- se va a Benidorm a pasárselo bien "con mi familia y amigos" que tengo allí.