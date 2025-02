Elisabeth, de 50 años, es una administrativa que viene de Palma de Mallorca a encontrar el amor en 'First Dates' . ¿Y qué mejor programa que este para hacerlo? Nada más entrar, la soltera contaba ante la cámara del programa de Cuatro que tiene en su poder un "mapa de sueños" : "Es un corcho que pones foto a foto lo que tú quieres... Antes de irme a la cama pongo un incienso y visualizo todo esto. Y vas viendo cambios en tu vida".

Elisabeth tiene una lista de prioridades de lo que quiere en una pareja: a ser posible, que sea extranjero. Y es que su experiencia le dice que "tienen otra chispa". Pero su lista de deseos no se acaba aquí. Si tiene moto, a ser posible una Custom, mucho mejor. "Y que sea en Palma, que no te lo he dicho, es importante", le decía por último al presentador. La soltera se llevaba una alegría: su cita era precisamente de Palma.