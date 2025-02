El momentazo de Daniel en la 'sala del amor' tocando la guitarra y cantando: a Rallada no le ha convencido mucho que digamos

Ambos han hablado sobre el cristianismo, algo muy importante para ellos en la vida y en una pareja: "Creo que Dios es el pegamento de las relaciones"

Una pareja vuelve al restaurante de 'FD' donde se conoció hace ocho años: "Gracias por ser mi mejor amigo, mi refugio y mi hogar"

Daniel, de 29 años, es un músico madrileño que acudía a 'First Dates' junto a su guitarra. Una guitarra que, gracias a ella -al menos, eso confesaba- liga mucho. La música es su auténtico canalizador. En cuanto al amor, no ha tenido mucha suerte. Y se sinceraba: "Siempre topo con chicas lesbianas que me gustan". En cuanto a lo que busca, pedía que fuera alguien alegre y que tuviera cosas que le unen con él. Y algo importante: que tenga valores religiosos. "Es importante tener la misma creencia o religión, porque eso une muchísimo. Una pareja con esos puntos en común tiene más suerte de durar más tiempo", subrayaba.

Raquel (Rallada), de 24 años, señalaba como carta de presentación que su primera pasión es Dios y la segunda, el "ñiqui ñiqui", aludiendo al acto de hacer el amor. Además, estuvo hace no mucho en el programa de Cuatro, por lo que Carlos Sobera se alegraba mucho de volver a verla: "¡Hombre! ¡Cuando tiempo!". Una Raquel que pedía "una persona adulta hecha y derecha": "Que no sufra de mamitis y que quiera enfocarse en su presente con objetivos al futuro". El presentador le daba la nota que le había escrito Daniel y Raquel confesaba que ya se había enamorado: "Ay qué mono. Ya me he enamorado. La letra es que es como de niño pequeño".

La cita entre Rallada y Daniel

Al verse por primera vez, a Raquel le parecía "del montón, guapo", aunque reconocía que Daniel no le había entrado por los ojos. Y es que, en su anterior cita en 'First Dates', Raquel no terminó de encajar con su pareja. Pero parece que con Dani sí comparte, como mínimo, valores religiosos, que para ellos son pilares importantes en la vida y en el amor. Es por eso que la religión ocupaba gran parte de su conversación: "Creo que Dios es el pegamento de las relaciones", apuntaba Rallada, mientras que Dani confesaba estar un poco desanimado por ir a la Iglesia y apenas ver a gente joven.

También hablaban sobre el tarot (algo que le interesaba mucho a Raquel), y de la astrología, ciencia que se encuentra estudiando Dani y que le da "conocimientos más profundos" de todo en general. Posteriormente, hablaban de las relaciones que habían tenido y Raquel le preguntaba si era activo o pasivo: "¿Que si voy a correr, por ejemplo?", preguntaba Dani, confuso. "No, si te gusta llevar el papel dominante y ser activo o eres más: 'Yo me dejo'", le explicaba Rallada.