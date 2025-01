José Luis y Miranda acuden a 'First Dates' en busca del amor

Nuestros solteros no han congeniado del todo y la tensión ha estado presente

Miranda tiene 73 años y llega desde Oviedo a 'First Dates' en busca del amor después de quedarse viuda en dos ocasiones. Cenará con José Luis, un empresario jubilado de 72 años, que asegura que cada vez que sale liga con muchas mujeres, pero afirma que ninguna le gusta porque es ''muy especial''.

Una de las exigencias de Miranda era que su cita llevase los zapatos impolutos, y José Luis ha conseguido cumplir con sus expectativas y así se lo ha hecho saber al programa: ''Físicamente es atractivo, me encanta, físicamente es un hombre guay, precioso''. Pero a José Luis no le ha atraído tanto Miranda: ''Me gusta un tipo de mujer, más fina, más esbelta. Otro tipo de mujer''.

Nada más empezar a cenar, ambos han tenido su primer ''choque'' cuando Miranda le ha preguntado a su cita si es religioso y él ha respondido que no: ''Yo siempre rezo antes de comer. Siempre doy gracias por los alimentos, por el sitio donde estoy, por las personas que conozco, es un privilegio el reconocer los ángeles que tengo a mi alrededor'', y José Luis ha asegurado ''respetarlo''.

Otro punto en el que no han coincidido ha sido en el tema de la astrología, Miranda es una gran amante de ese mundo, pero José Luis no: ''A mí es una cosa que...no creo en nada'', pero ella le ha replicado: ''A mi sí me interesa'', y empezaba a definirle según su signo del zodiaco, pero él se mostraba poco receptivo: ''Me suena a risa, cuanto más me cuenten de todo esto, más agnóstico soy''.

''Me da la impresión como si te conociera de hace más tiempo'', le ha confesado Miranda a su cita, y José Luis ha respondido: ''Es que soy así, porque soy bastante extrovertido, abierto, doy confianza a la gente'', pero ella ha insistido: ''Yo también, pero es como si ya hubiera conectado contigo por teléfono o alguna cosa. Igual te conocí por Facebook y hablamos algo por ahí. Me parece que alguna vez he quedado contigo y no fui, te dije que no iba y a ti te pareció mal y no me hablaste más''.

José Luis, ha afirmado no acordarse de nada de lo que ella le estaba contando: ''Yo no me acuerdo de eso, no digo que no sea así, pero si faltó a la cita eso ya es tachón y cuenta nueva'', pero ella, muy segur, le explicaba el motivo de no haber acudido a su cita: ''Sé fijo que hablé contigo. No fui porque no me atrevía a decirte que estaba mala, no me atreví a decirte la verdad porque llevaba poco tiempo hablando contigo y no tenía la confianza''.

La decisión final

Pese a que la cita entre Miranda y José Luis no ha ido del todo bien, ambos han vuelto a verse las caras en el momento de la decisión final y nuestra soltera ha afirmado querer una segunda cita con él: ''Me interesaría conocerlo más. Yo observo mucho, observé tu limpieza y tu forma de proceder y te doy un 10 en eso''.