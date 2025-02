Tania y Miki han regresado a 'First Dates' después de ocho años. Pero no han vuelto al programa de Cuatro en una semana cualquiera, sino en la de San Valentín. Carlos Sobera les recibía con los brazos abiertos: había pasado mucho tiempo desde entonces. Tania desvelaba lo que ocurrió después , cuando decidieron -en el mismo restaurante donde se encontraban- tener una segunda cita: "Salimos de aquí, nos vimos un par de veces... seguimos manteniendo el contacto como amigos...".

Una vez sentados, los dos no daban crédito: "Quién nos iba a decir que nuestro amor iba a surgir aquí..." . Además, Tania aseguraba que les dio mucho miedo todo en un principio, pero que posteriormente ha salido bien: a la vista está que después de ocho años, siguen juntos. Y eso no es casualidad. Los dos son ordenados, limpios, les gusta cocinar... y comer. Comer mucho. "Tenemos un problema", bromeaba Tania. Mientras que Miki contaba que el perro que tengan se llamará "Burger".

Los piropos no faltaban entre ellos. Y es que parecía la primera cita entre ellos. "No es la primera vez que me quedo así embobado mirándote", señalaba Miki. "Ni yo a ti", decía, por su parte, Tania. "Que dure mucho", añadía la joven. Y es que hace ya ocho años que Miki y Tania se vieron en 'First Dates' por primera vez. Y quién les iba a decir que esa noche iban a tener delante a la persona que les iba a hacer cambiar la forma de entender el amor.