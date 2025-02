Dos solteros de 'First Dates' suben la temperatura: ''He tenido experiencias sexuales salvajes''

José Luis y Rodrigo llegan a 'First Dates' en busca del amor

José Luis tiene 44 años, es instructor deportivo y afirma que en varias ocasiones le han dicho que se parece a Ricky Martin cuando era joven. A nuestro soltero le encanta la cirugía: ''Me he hecho bótox, los pómulos, un poquito de mentón y labios, lo normal'', y es un apasionado del deporte. Llega a 'First Dates' con las cosas muy claras, busca a alguien divertido, que le haga reír, que se cuide y lleve una vida sana.

Cenará con Rodrigo, un diseñador y camarero de 43 años al que le gusta cuidarse. Nada más verle, a José Luis le ha causado muy buena impresión su cita: ''Me gusta físicamente para mi'', pero a Rodrigo no le ha pasado lo mismo: ''Sinceramente creo que no es mi tipo, es guapísimo, a veces soy prejuicioso con la gente que se cuida mucho. Tiene muy buen cuerpo, pero no es mi tipo porque me gustan más morenos, con barba...''.

Ya en la mesa, nuestros solteros han comenzado a conocerse un poco más y José Luis le ha confesado su momento más duro: ''Hace unos años mi hermano mellizo falleció en un accidente de trabajo y en vez de ponerme hasta arriba de pastillas en un psiquiátrico, empecé en este mundo'', le explica sobre por qué eligió la profesión de instructor deportivo.

Y José Luis se ha emocionado a recordar a su hermano: ''Tu piensas en tener hipoteca, un piso, un trabajo, pero cuando te pasan este tipo de cosas te das cuenta de que eso no es todo. La vida son dos días''.

Por su parte, Rodrigo le ha contado todo a José Luis sobre sus relaciones: ''Soy de relaciones largas. He tenido una de 10 con una chica, otra de 6 con un chico y otra de siete años con un chico'', José Luis le ha preguntado sobre su relación la chica y Rodrigo se ha sincerado: ''Disfruté la relación, éramos muy chicos, pero por decisión propia prefiero estar en relación con hombres. El sexo es más fácil, empatizas de otra forma''.

Y José Luis le ha confesado a su cita que él estuvo casado con una mujer: ''Empiezas a desarrollarte, no sabes muy bien qué te pasa y estás en un pueblo y la gente te juzga. Empiezas a tener las primeras experiencias con una chica, te gusta, pero sabes que algo te pasa porque no es lo normal. Hay gente que sigue con su vida y su doble vida y yo aposté por ser libre''.

Los solteros han subido la temperatura jugando a un juego en el programa: ''He tenido experiencias salvajes en lo sexual. Tampoco me he vuelto loco'', ha confesado José Luis, y Rodrigo le ha seguido el rollo: ''He hecho locuras de todo tipo. Más que el trío me gustan los cuartetos o más gente''.

