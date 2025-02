“Nos entendemos muy bien, somos súper felices, creo que no sería tan feliz co nadie más”, aseguraba Chani antes de confesar la sorpresa que le tenía preparado a Javier: “Él me regaló el anillo el día de la madre con mis hijos, fue muy bonito… y yo ahora quería regalarle a él el anillo de compromiso ”.

Lo que no esperaba Chani es que, antes de su sorpresa, Javier también tenía un detalle preparado para ella en forma de canción. “No habría por ahí una guitarrita para que yo pueda cantar una canción que le he compuesto… Me fueron saliendo las palabras solas, no tenía que buscar palabras, salían solas”.