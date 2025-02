Miguel y Paco no han conseguido congeniar durante su cita

Miguel no ha dudado en contarle su última relación a tres y hablarle sobre uno de sus ex

El apuro de un soltero al rechazar el regalo de su cita: "Le he hecho una faena"

Miguel es un hostelero prejubilado de 61 años. Viene a 'First dates' desde Granada, le encanta disfrutar de la vida y divertirse allá donde va. Se describe como una persona "muy pasional" que nunca ha vivido en pareja. Su cita, Paco, tiene 57 años y es locutor de bingo. Ha disfrutado de la vida y ahora busca a alguien con quien poder compartir planes, pero que no le tenga "amarrado".

De primeras, no se han llamado la atención. Y de segundas, tampoco. La primera impresión no ha sido la mejor pero las cosas no mejoraban según se iban conociendo. Su conversación ha traído consigo un sinfín de momentos incómodos.

Ha sido al hablar de antiguas parejas cuando Paco ha dicho basta. "Lo último que tuve fue el año pasado, que estuve en un trío", le ha contado Miguel. "A mí esto ya...", ha comentado Paco con el equipo del programa. Pero Miguel no ha dudado en darle más detalles.

El soltero habla de su trío

"A mí me gustó. Era una pareja, yo me enamoré de uno, él de mí... Y entonces lo plantearon entre ellos, yo no tenía nada que ver, y ya está", le ha explicado. "Lo hicimos y fue bonito, yo lo disfruté. Las cosas cuando son bonitas hay que recordarlas como algo bonito", le ha respondido Paco.

No obstante, Miguel no ha dudado en continuar hablando del tema y le ha confesado cómo terminó todo: "Se rompió, porque uno dijo que no quería seguir porque tenía miedo de perder al otro. Porque el otro y yo estábamos muy enamorados. Y al final perdí yo".