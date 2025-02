Sergio y Elisa acuden a 'First Dates' en busca de su gran amor

La cita de nuestros solteros ha ido viento en popa, pero Sergio esperaba que Elisa le diese ''el palazo''

Sergio es de Madrid, ha estudiado realización y confiesa que nunca ha tenido una relación formal, pero cree que ya es el momento de intentarlo y por eso mismo acude a 'First Dates'. Busca una mujer parecida a él, con humor negro, que le guste el cine y que se cuide. Nuestro soltero cenará con Elisa, una joven de 21 años, técnico de farmacia, a la que le encanta arreglarse, además, su sueño es estudiar caracterización y maquillaje artístico. Parece que ambos tienen gustos bastantes parecidos ¿surgirá el amor?

La primera impresión para Elisa ha sido buena: ''Es un chico normal, no me fijaría porque a mi parecer pasaría desapercibido porque no es en lo que me suelo fijar, pero me ha parecido mono'', y a Sergio, aunque no le gustan las chicas morenas, admite que Elisa es ''una morenaza''.

Sentados en la mesa y dispuestos a conocerse, Sergio y Elisa se han abierto poco a poco, a nuestra soltera no le ha gustado mucho que su cita salga mucho de fiesta, pero Sergio le ha explicado que le gusta más salir a tomar algo que ir a una discoteca, aunque Elisa no acaba de fiarse del todo.

Sergio ha sorprendido a su cita al encontrarle parecido con una actriz: ''Me recuerdas a Anne Hathaway, morena, ojos oscuros'', y ella le ha confesado que su padre se lo ha dicho en alguna que otra ocasión. Elisa se ha abierto y le ha confesado una de las cosas que más le ha preocupado en su vida: ''Siempre me han dicho que no valía para estudiar, pero en realidad es porque me costaba un montón, tengo TDAH''.

A Sergio le ha estado rondando por la cabeza durante toda la cita la idea de que Elisa le rechace a la hora de tomar la decisión final, pero la velada ha ido bien y la conversación ha fluido entre ambos ¿Qué pasara al final de su cita? ¿Habrán encontrado nuestros solteros el amor?

La decisión final

Tras una cena muy amena, Sergio y Elisa han vuelto a verse las caras en el momento de la decisión final y los dos han estado de acuerdo en que el tiempo se les ha pasado volando. Sergio ha afirmado querer tener una segunda cita con ella: ''Creo que hemos coincidido en muchas cosas, me has parecido una chica muy guapa y quiero seguir conociéndote''.